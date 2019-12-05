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Нэнси Пелоси

Пелоси: Трампу выдвинут обвинение, он не оставил нам другого выбора

© AFP 2019 / Alex Edelman
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20191205/28450255/pelosi-trump-obvinnenia-s-tselyu-impichmenta-on-ne-ostavil-nam-drugogo-vybora.html

Будет начато формулирование оснований для импичмента, поскольку, по ее словам, президент превысил свои полномочия.

КИШИНЕВ, 5 дек -Sputnik. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что президенту Дональду Трампу будут предъявлены обвинения с целью отрешения от должности.

"Сегодня я прошу председателя (комитета конгресса по судебным делам - ред.) начать процедуру составления статей импичмента", - заявила Пелоси в телеобращении.

"Президент не оставляет нам другого выбора, кроме как действовать, потому что он вновь пытается подорвать выборы для собственных политических нужд. Президент превысил свои полномочия, подрывая нашу национальную безопасность и ставя под угрозу честный характер наших выборов", - добавила Пелоси.

© AP Photo / Evan Vucci
У Трампа дела плохи: почти половина американцев поддерживает импичмент

Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен на предоставление помощи провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп заявляет, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией.

По словам Пелоси, если демократы позволят президенту быть выше закона, то это повредит государственному устройству США.

"На кону наша демократия", - заявила Пелоси.

По ее словам, Трамп допустил "серьезное нарушение" конституции. "Действия президента - это нарушение общественного доверия и конституции", - сказала Пелоси.

Политолог, профессор МГУ Андрей Манойло
Photo: courtesy of Andrey Manoylo
Манойло: для импичмента Трампа должно произойти чудо

Демократы рассматривают возможность предъявить Трампу ряд обвинений, включая превышение полномочий, воспрепятствование правосудию и конгрессу. В случае если контролируемая демократами палата представителей проголосует за импичмент Трампу, дело перейдет в сенат, где большинство составляют однопартийцы Трампа - республиканцы, которые пока не намерены отстранять президента от власти.

Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Стефани Гришэм сообщила после объявления демократов о подготовке обвинений Трампу, что рассчитывает на честный процесс в сенате.

"Пелоси должно быть стыдно. Дональд Трамп ничего не сделал, кроме того, что руководил нашей страной, и это привело к буму в экономике, новым рабочим местам и укреплению вооруженных сил, это лишь некоторые из его крупных достижений. Мы рассчитываем на честный процесс в сенате", - заявила Гришэм в Twitter.

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