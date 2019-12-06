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Братислава

Аурелиу Чокой и Мирослав Лайчак встретились в Братиславе

© Sputnik / Leonid Sveridov
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20191206/28459170/aurel-chokoy-i-miroslav-laychak-vstretilis-v-bratislave.html

Официальные лица обсудили актуальные вопросы из повестки дня молдо-словацких двусторонних отношений.

КИШИНЕВ, 6 дек — Sputnik. Министр иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокой встретился с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирославом Лайчаком.

Встреча состоялась в Братиславе, на полях заседания Совета министров ОБСЕ, которое проходит с 5 по 6 декабря 2019 года в столице Словакии.

В ходе дискуссии министры обсудили деятельность Словакии, как действующего председателя ОБСЕ, а также некоторые аспекты из повестки дня заседания Совета министров ОБСЕ в Братиславе.

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Чокой поблагодарил своего словацкого коллегу за усилия в продвижении переговорного процесса по урегулированию приднестровского конфликта, включая проведение в Братиславе в октябре встречи в формате "5+2".

Официальные лица обменялись мнениями по актуальным темам молдо-словацких двусторонних отношений, выразив намерением развивать политический диалог и сотрудничество в различных областях, представляющих общий интерес.

В этом контексте министр Чокой сообщил о твердом решении нового правительства Молдовы продолжить структурные реформы в соответствии с обязательствами, принятыми на себя нашей страной в соответствии с договором об ассоциации Молдовы с ЕС.

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