Лавров о "нормандском саммите" и связанных с ним ожиданиях России

Встреча лидеров "нормандской четверки", в которую входят Россия, Украина, Германия и Франция, пройдет 9 декабря в Париже.

КИШИНЕВ, 6 дек - Sputnik. Россия ожидает от предстоящего саммита в "нормандском формате" дополнительных договоренностей, которые помогут прекратить конфликт на востоке Украины, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Что мы будем ожидать от "нормандского формата"? Будем ожидать дополнительных договоренностей, которые позволят этот конфликт ликвидировать, которые позволят обеспечить надежно безопасность людей на Донбассе, позволят обеспечить их права, которые закреплены в минских договоренностях - так называемый закон об особом статусе - и которые позволят этот конфликт прекратить", - заявил он на V Международной конференции "Средиземноморье: Римский диалог".

Встреча лидеров "нормандской четверки" по урегулированию на Украине пройдет 9 декабря в Париже.

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