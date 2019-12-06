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Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с госсекретарем США М. Помпео

Лавров о "нормандском саммите" и связанных с ним ожиданиях России

© Sputnik / Екатерина Лызлова
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20191206/28467210/lavrov-o-normandskom-sammite-i-svyazannykh-s-nim-ozhidaniyakh-russia.html

Встреча лидеров "нормандской четверки", в которую входят Россия, Украина, Германия и Франция, пройдет 9 декабря в Париже.

КИШИНЕВ, 6 дек - Sputnik. Россия ожидает от предстоящего саммита в "нормандском формате" дополнительных договоренностей, которые помогут прекратить конфликт на востоке Украины, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Города мира. Париж. Архивное фото
© Sputnik / Ирина Калашникова
Решено: лидеры "нормандской четверки" встретятся в столице Франции

"Что мы будем ожидать от "нормандского формата"? Будем ожидать дополнительных договоренностей, которые позволят этот конфликт ликвидировать, которые позволят обеспечить надежно безопасность людей на Донбассе, позволят обеспечить их права, которые закреплены в минских договоренностях - так называемый закон об особом статусе - и которые позволят этот конфликт прекратить", - заявил он на V Международной конференции "Средиземноморье: Римский диалог".

Встреча лидеров "нормандской четверки" по урегулированию на Украине пройдет 9 декабря в Париже.

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