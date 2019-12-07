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Как в Кишиневе прокомментировали приятие декларации СМИД ОБСЕ

© Sputnik / Сергей Аверин
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20191207/28469673/chisinau-prokommentirovali-priyatie-deklaratsiyu-smid-osce.html

В молдавском кабмине отметили, что главы внешнеполитических ведомств призвали стороны продолжать меры по укреплению доверия через декларацию о переговорном процессе в формате "5+2".

КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Главы внешнеполитических ведомств 57 стран-участниц ОБСЕ подтвердили важность переговорного процесса по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" как уникального диалогового механизма урегулирования конфликта. Об этом сообщили в субботу в правительстве Молдовы.

Логотип Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
© Sputnik / Сергей Аверин
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Участниками переговоров в формате "5+2" являются Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели.

В молдавском кабмине отметили, что главы МИД поприветствовали шаги, предпринятые в этом году в отношении облегчения официальным лицам поездок на территорию Левобережья, и призвали стороны "продолжать меры по укреплению доверия через Декларацию о переговорном процессе в формате "5+2".

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"Принятие декларации - успех совместных усилий переговорной команды правительства Республики Молдова. Нам удалось сбалансировать позиции и тем самым создать благоприятную ситуацию для продолжения и диверсификации тем повестки переговоров", - отметил вице-премьер по реинтеграции Александр Фленкя.

Документ принят в рамках 26 саммита Совета министров иностранных дел ОБСЕ, прошедшего 5-6 декабря в Братиславе.

Виталий Игнатьев
© Sputnik / Irina Leahova
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"Декларация подтверждает поддержку усилий, предпринимаемых для нахождения всеобъемлющего, мирного и устойчивого решения приднестровского конфликта с уважением суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова в пределах ее международно признанных границ с предоставлением особого статуса приднестровскому региону", - отметили в пресс-службе молдавского правительства.

В кабмине также отметили, что члены ОБСЕ подтвердили важность переговорного процесса по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" как уникального диалогового механизма урегулирования приднестровского вопроса.

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В Приднестровье поддержали призыв, прозвучавший на саммите в Братиславе, к продолжению ритмичной работы на всех уровнях переговорного процесса.

"Кризисный для переговорного процесса 2019 год продемонстрировал необходимость переосмысления подходов к функционированию международного формата "5+2" как важнейшего механизма диалога для обеспечения его активной регулярной работы", - отметили в Тирасполе.

Приднестровская сторона также приветствовала решение международных партнеров зафиксировать в итоговом заявлении, за которое проголосовало 57 государств-членов ОБСЕ, пункт, упоминающий категорию должностных лиц сторон.

Председательство ОБСЕ с 1 января 2020 года переходит Албании.

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