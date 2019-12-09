Встреча "нормандской четверки" завершилась спустя 2,5 часа после начала

Переговоры президентов России, Украины, Франции и канцлера Германии в Париже продолжались более двух часов.

КИШИНЕВ, 9 дек - Sputnik. Встреча лидеров "нормандской четверки" по урегулированию в Донбассе завершилась в Париже. Об этом сообщил Елисейский дворец, пишет РИА Новости.

Переговоры президентов России, Украины, Франции и канцлера Германии продолжались более двух часов.

Планируется, что в ближайшее время должна состояться первая двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, а затем итоговая пресс-конференция.

"Нормандский" формат (Россия, Украина, Франция и Германия) переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры этих стран впервые обсудили урегулирование в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и контактов министров иностранных дел.

В 2015 году прошел второй "нормандский" саммит, на нем было принято соглашение "Минск-2".

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