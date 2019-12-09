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Путин сообщил, что его встреча с Зеленским прошла хорошо

© Sputnik / Алексей Никольский
Политика
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Первые переговоры лидеров России и Украины прошли на полях саммита в "нормандском формате" в Елисейском дворце в Париже и продолжались около часа.

КИШИНЕВ, 9 дек - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что его встреча с украинским коллегой Владимиром Зеленским прошла хорошо, он остался доволен, сообщают РИА Новости.

Первые переговоры лидеров двух стран прошли на полях саммита в "нормандском формате" в Елисейском дворце в Париже. Президенты еще ни разу не встречались, лишь несколько раз общались по телефону.

"Хорошо, доволен", - сказал Путин журналистам, проходя мимо пресс-центра и отвечая на вопрос об итогах переговоров с Зеленским.

© Sputnik / Алексей Никольский
Встреча "нормандской четверки" завершилась спустя 2,5 часа после начала
Встреча лидеров "нормандской четверки" по урегулированию в Донбассе прошла 9 декабря в Париже. Переговоры президентов России, Украины, Франции и канцлера Германии продолжались более двух часов.

"Нормандский" формат (Россия, Украина, Франция и Германия) переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры этих стран впервые обсудили урегулирование в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и контактов министров иностранных дел.

В 2015 году прошел второй "нормандский" саммит, на нем было принято соглашение "Минск-2".

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