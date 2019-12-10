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Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с госсекретарем США М. Помпео

Лавров рассказал, о чем говорил с Помпео

© Sputnik / Екатерина Лызлова
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20191210/28506718/lavrov-rasskazal-o-chem-govoril-s-pompeo.html

Лавров подчеркнул, что с Помпео разговор шел по-деловому, откровенно и стараясь не только слушать, но и слышать друг друга.

КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил после встречи с госсекретарем Майком Помпео, что подробно обсудил с ним ситуацию в двусторонних отношениях, в также вопрос контроля над вооружениями.

Выступая на пресс конференции, он указал, что стороны встречаются регулярно, регулярно говорят по телефону, когда возникает такая необходимость. 

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"Сегодняшние встречи подтвердили, что общаться полезно при всей сложности нынешнего периода в наших отношениях, да и на мировой арене, общение всегда лучше, чем его отсутствие. Мы подробно обсудили ситуацию в двусторонних делах, обменялись мнениями по вопросам контроля над вооружениями, по региональным конфликтам. Мы говорили по-деловому, откровенно и стараясь не только слушать, но и слышать друг друга", - отметил Лавров.

Также глава МИД РФ заявил, что рассказал Помпео о состоявшихся накануне переговорах "нормандского формата" и достигнутых результатах.

"Принципиально важно, что итоговый документ, который президенты России, Украины, Франции и канцлер Германии вчера одобрили, подтверждает незыблемость минских договоренностей и требует их полного выполнения", - сказал Лавров.

Министр иностранных дел РФ также пригласил госсекретаря Помпео посетить Россию с визитом.

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