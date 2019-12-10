Лавров рассказал, о чем говорил с Помпео

Лавров подчеркнул, что с Помпео разговор шел по-деловому, откровенно и стараясь не только слушать, но и слышать друг друга.

КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил после встречи с госсекретарем Майком Помпео, что подробно обсудил с ним ситуацию в двусторонних отношениях, в также вопрос контроля над вооружениями.

Выступая на пресс конференции, он указал, что стороны встречаются регулярно, регулярно говорят по телефону, когда возникает такая необходимость.

"Сегодняшние встречи подтвердили, что общаться полезно при всей сложности нынешнего периода в наших отношениях, да и на мировой арене, общение всегда лучше, чем его отсутствие. Мы подробно обсудили ситуацию в двусторонних делах, обменялись мнениями по вопросам контроля над вооружениями, по региональным конфликтам. Мы говорили по-деловому, откровенно и стараясь не только слушать, но и слышать друг друга", - отметил Лавров.

Также глава МИД РФ заявил, что рассказал Помпео о состоявшихся накануне переговорах "нормандского формата" и достигнутых результатах.

"Принципиально важно, что итоговый документ, который президенты России, Украины, Франции и канцлер Германии вчера одобрили, подтверждает незыблемость минских договоренностей и требует их полного выполнения", - сказал Лавров.

Министр иностранных дел РФ также пригласил госсекретаря Помпео посетить Россию с визитом.

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