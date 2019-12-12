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Украинско-американские военные учения Sea Breeze-2015 в Черном море

МИД РФ: Россия не приветствует учения НАТО в Восточной Европе в 2020 году

© Sputnik / Денис Петров
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20191212/28526169/mid-russia-ne-privetstvuet-ucheniya-nato-vostochnoy-europe-v-2020-godu.html

Никакого отношения к реальной ситуации в сфере безопасности в Европе проведение учений НАТО не имеет, считают во внешнеполитическом ведомстве РФ.

КИШИНЕВ, 12 дек - Sputnik. Россия не приветствует учения НАТО Defender Europe в Восточной Европе в 2020 году, они не имеют отношения к укреплению безопасности, а лишь создадут разделительные линии, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Мы не приветствуем эти учения, эти учения - это калька холодной войны, смысл этих учений нам абсолютно понятен. Главным элементом будет доставка подкрепления американских сил на европейский континент для того, чтобы "противостоять" сопоставимому противнику. Никакого отношения к реальной ситуации в сфере безопасности в Европе это не имеет", - сказал Грушко журналистам.

Он отметил, что это пустая трата ресурсов, создание дополнительных разделительных линий, ухудшение ситуации в сфере военной безопасности.

Саммит НАТО
© AFP 2019 / LUDOVIC MARIN
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Ранее бригадный генерал Шон Барнаби заявил журналистам, что США временно перебросят в Европу 20 тысяч военных для участия в масштабных учениях "Защитник Европы 2020" (Defender Europe) весной 2020 года и ряде других учений, в том числе "Быстрый ответ" (Quick response), "Удар клинка" (Saber Strike), "Дух союзничества" (Allied spirit) и "Динамичный фронт" (Dynamic front).

По словам Барнаби, когда учения будут закончены, американские военные будут возвращены к местам дислоцирования в США.

Военные США вместе с техникой отбудут из портов четырех штатов и прибудут в шесть европейских стран, откуда будут разными видами транспорта доставлены к месту проведения учений. Оценка способности европейских союзников при необходимости обеспечить подобную логистику тоже является одной из целей, сказал генерал.

Всего в учениях "Защитник Европы 2020" примут участие около 37 тысяч военных из разных стран. Только американские военные планируют задействовать 13 тысяч единиц техники.

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