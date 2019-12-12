МИД РФ: Россия не приветствует учения НАТО в Восточной Европе в 2020 году

КИШИНЕВ, 12 дек - Sputnik. Россия не приветствует учения НАТО Defender Europe в Восточной Европе в 2020 году, они не имеют отношения к укреплению безопасности, а лишь создадут разделительные линии, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Мы не приветствуем эти учения, эти учения - это калька холодной войны, смысл этих учений нам абсолютно понятен. Главным элементом будет доставка подкрепления американских сил на европейский континент для того, чтобы "противостоять" сопоставимому противнику. Никакого отношения к реальной ситуации в сфере безопасности в Европе это не имеет", - сказал Грушко журналистам.
Он отметил, что это пустая трата ресурсов, создание дополнительных разделительных линий, ухудшение ситуации в сфере военной безопасности.
По словам Барнаби, когда учения будут закончены, американские военные будут возвращены к местам дислоцирования в США.
Военные США вместе с техникой отбудут из портов четырех штатов и прибудут в шесть европейских стран, откуда будут разными видами транспорта доставлены к месту проведения учений. Оценка способности европейских союзников при необходимости обеспечить подобную логистику тоже является одной из целей, сказал генерал.
Всего в учениях "Защитник Европы 2020" примут участие около 37 тысяч военных из разных стран. Только американские военные планируют задействовать 13 тысяч единиц техники.
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