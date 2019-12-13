Брексит еще ближе: Джонсон после победы приготовил "завтрак" для британцев

Получившая на выборах абсолютное большинство мест в парламенте Консервативная партия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона теперь может вывести страну из Евросоюза.

КИШИНЕВ, 13 дек — Sputnik. Глава правительства Великобритании Борис Джонсон сообщил журналистам, что получил от королевы Елизаветы II разрешение сформировать правительство после прошедших в стране 12 декабря парламентских выборов.

Консервативная партия, лидером которой является Джонсом, стала лидером электоральной гонки.

"Мы собираемся объединить (нацию) и подняться до нового уровня. Мы все должны найти точки соприкосновения и начать исцеление... Мы будем работать круглые сутки, чтобы оправдать доверие народа, для вас будет работать парламент. Я сформирую правительство единой нации", - сказал Джонсон, выступая впервые после выборов в резиденции на Даунинг-стрит.

Он поблагодарил тех, кто голосовал за него, особо отметив, что признателен тем избирателям, кто впервые сделал выбор в пользу консерваторов.

"Консервативное правительство получило новый мощный мандат, чтобы осуществить Брексит. Это исторические выборы, которые дают нам возможность воплотить в жизнь волю британского народа, изменить эту страну к лучшему, — и это то, что мы начнём делать завтра", сказал Джонсон.

Должность премьера Джонсон покинет лишь в том случае, если его уволит королева Елизавета II.

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