Вояж Кику в Страсбург: с кем встретился и о чем говорил молдавский премьер

Глава правительства находится с рабочим визитом в Страсбурге, где у него запланирован ряд встреч с европейскими чиновниками.

КИШИНЕВ, 16 дек — Sputnik. Молдавский премьер Ион Кику на встрече с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич подтвердил твердую приверженность республики внедрению Соглашения об ассоциации с ЕС.

В беседе с Пейчинович-Бурич он обратил внимание на то, что приоритетом для страны остаются проведение реформы юстиции и модернизация экономики, сообщили в пресс-службе молдавского кабмина.

В 2020 году исполнится 25 лет партнерству Молдовы с СЕ. В связи с этим Кику высоко оценил влияние этого сотрудничества на укрепление правового государства и улучшение благосостояния людей.

Также молдавский премьер провел встречу с председателем Европейского суда по правам человека Линосом-Александром Сицилианосом.

Кику высоко оценил вклад ЕСПЧ в продвижении демократических реформ и прав человека в Молдове.

Глава правительства подтвердил намерение продолжить действия, направленные на совершенствование системы национальных средств правовой защиты для обеспечения эффективного и согласованного соблюдения Европейской конвенции о правах человека.

Премьер отметил, что кабмин поддерживает процесс реформирования ЕСПЧ и механизмы рассмотрения жалоб, поданных в инстанцию.

Официальные лица обменялись мнениями об условиях содержания заключенных в Республике Молдова. Кику упомянул о намерении правительства продвинуться по проекту строительства новой тюрьмы при финансовой поддержке Банка развития Совета Европы.

Кику находится с рабочим визитом в Страсбурге, где у него запланирован ряд встреч с европейскими чиновниками, в их числе и председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио.

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