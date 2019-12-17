У кого раньше сдадут нервы. Эксперт оценил отношения США и Турции

КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. Пентагон прилагает усилия к тому, чтобы сохранить отношения с Турцией после заявлений Анкары о возможном закрытии американских военных баз, сообщил РИА Новости представитель ведомства.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил закрыть базы Инджирлик и Кюреджик в ответ на санкции США.

"Мы рассматриваем статус наших сил в Турции как символ наших насчитывающих десятилетия обязательств работать и помогать защищаться нашему союзнику по НАТО и стратегическому партнеру Турции… Министерство прилагает усилия, чтобы сохранить эти отношения, одновременно поощряя Турцию к более конструктивной политике в вопросе С-400, Сирии и других аспектах, где есть разногласия", – сказал собеседник агентства. © AP Photo / Burhan Ozbilici Эрдоган пригрозил закрыть для американцев военные авиабазы

Он отметил роль Турции в Афганистане, Косово и Ираке.

Авиабаза Инджирлик в провинции Адана на юге Турции используется американскими ВВС. В районе Кюреджик провинции Малатья на юго-востоке Турции дислоцирована радиолокационная станция раннего оповещения о ракетном нападении, она является частью системы ПРО НАТО в Европе.

В эфире радио Sputnik эксперт РИСИ Владимир Фитин прокомментировал ситуацию, отметив, что противостояние Анкары и Вашингтона идет уже достаточно давно, и никто не хочет сдавать позиций.

Военный эксперт о позиции Анкары по С-400: Эрдогана сломить не удается>>>

"Ситуация сейчас такова: у кого раньше нервы сдадут. Поскольку на протяжении уже длительного времени идет эта борьба Соединенных Штатов против Турции с тем, чтобы построить ее в общую натовскую колонну, чтобы Турция не выделялась никакими своими собственными намерениями и не демонстрировала свои отличающиеся от других интересы. Но на двух чашах весов – разные вещи. С одной стороны, американцы хотят сделать все, чтобы Турция полностью подчинялась указаниям и инструкциям из Вашингтона, с другой стороны, они понимают крайнюю важность армии Турции с точки зрения натовского потенциала – это вторая по силе армия в НАТО, обеспечивающая восточный фланг этой организации", – сказал Владимир Фитин.

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки. По словам Эрдогана, "Триумфы" будут полностью введены в действие в апреле 2020 года.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK