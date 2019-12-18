Лавров: в России видят Евросоюз одним из центров многополярного мира

Лавров отметил, что Россия и ЕС, несмотря на разногласия, остаются важными торгово-экономическими партнерами и крупнейшими соседями.

КИШИНЕВ, 18 дек - Sputnik. В России видят Евросоюз в качестве одного из центров многополярного мира, а в Брюсселе пытаются искусственно разделять Европу на "настоящую" и остальную. Это не идет на пользу евроинтеграционному проекту, отметил министр иностранных дел Сергей Лавров в своей статье "Соседи по Европе", опубликованной в "Российской газете".

Тридцать лет назад, 18 декабря 1989 года, в Брюсселе было подписано Соглашение о торговле, коммерческом и экономическом сотрудничестве между СССР и Европейскими сообществами. Эта дата стала отправной в построении официальных отношений России как государства - продолжателя СССР с Европейским союзом.

"Евросоюз мы видим в качестве одного из центров многополярного мира. Нацелены на развитие отношений с ним в русле выдвинутой президентом Владимиром Владимировичем Путиным концепции формирования Большого Евразийского Партнерства от Атлантики до Тихого океана с участием государств Евразийского экономического союза, ШОС, АСЕАН и всех других стран континента. Экономической основой подключения членов ЕС к такому партнерству может стать сотрудничество по линии Евросоюз - ЕАЭС", - отметил Лавров.

Он подчеркнул, что многополярный мир стал реальностью. В Азиатско-Тихоокеанском регионе сформировались новые центры финансовой, экономической, технологической и военной силы. Новые реалии не только несут в себе дополнительные трансграничные вызовы, "но и открывают возможности черпать ресурсы для собственного развития там, куда мы прежде даже не пытались обратить взгляд".

Глава российской дипломатии заметил, что в Брюсселе существует искусственное разделение на "членов ЕС " и всю остальную Европу.

"В брюссельском лексиконе термин "Европа" окончательно стал синонимом "Европейского союза". Подается так, будто есть Европа "настоящая" - это члены ЕС, а всем остальным странам континента надо еще заслужить "высокое звание европейцев". Тем самым пытаются вновь искусственно разделять континент, искажают и географию, и историю", - написал Лавров. © AP Photo / Evan Vucci Тень независимости: ЕС отделяется от финансовой системы США

Глава российского МИДа выразил сожаление, что Брюссель не готов к равноправным отношениям с Москвой, хотя Россия и ЕС остаются важными торгово-экономическими партнерами и крупнейшими соседями, "способными самостоятельно нести общую ответственность за мир, процветание и безопасность в этой части Евразии".

"Обладая самобытной идентичностью, которой по праву гордимся, мы – часть европейского цивилизационного пространства. На протяжении веков Россия вносила свой вклад в его расширение – вплоть до Тихого океана", - отметил Лавров.

По его мнению, начало очередного институционального цикла в ЕС открывает возможность для "нового старта" в отношениях с Россией.

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"Как минимум - это повод серьезно задуматься, кто мы друг для друга в стремительно меняющемся мире", - считает министр.

По его словам, Москва открыта к взаимовыгодному, равноправному и прагматичному сотрудничеству с ЕС в гармонии с интересами союзников и всех других партнеров в Евразии.

"Только так можно выстроить жизнеспособную модель долгосрочных отношений, отвечающую интересам и чаяниям стран и народов всего евразийского континента", - заключил Лавров.

Напомним, что впервые Евросоюз ввел ограничительные меры в отношении России в 2014 году. С тех пор санкции несколько раз расширялись и продлевались.

Российская сторона считает ограничительные меры ЕС незаконными. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не являлась и не является стороной конфликта на востоке Украины.