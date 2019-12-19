Молдова голосовала в ООН за российскую резолюцию против героизации нацизма

Против резолюции, осуждающей прославление нацистов, а также проявления неонацизма, расизма и ксенофобии, голосовали только США и Украина.

КИШИНЕВ, 19 дек — Sputnik. Молдова поддержала в ООН российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма.

Голосование состоялось на пленарном заседании 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Резолюция по борьбе с героизацией нацизма, с неонацизмом и другими практиками, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости была внесена Российской Федерацией и еще 61 соавтором.

В итоге за российскую резолюцию на сессии ГА ООН проголосовали делегации 133 стран, в том числе и Республики Молдова, а 52 страны воздержались.

"Против" резолюции, осуждающей героизацию нацизма, проголосовали только две делегации, США и Украины.

Председатель комитета СФ по международным делам Константин Косачев назвал принятие ООН российской резолюции по борьбе с героизацией нацизма отличной новостью для цивилизованного мира.

"Отличная новость для цивилизованного мира! При этом квалифицированное большинство за, в изгоях США и Украина", - написал Косачев в Facebook.