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Молдова голосовала в ООН за российскую резолюцию против героизации нацизма

© CC0 / Pixabay / jensjunge
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20191219/28592452/moldova-v-oon-golosovala-za-rossiyskuyu-rezolyutsiyu-protiv-geroizatsii-natsizma.html

Против резолюции, осуждающей прославление нацистов, а также проявления неонацизма, расизма и ксенофобии, голосовали только США и Украина.

КИШИНЕВ, 19 дек — Sputnik. Молдова поддержала в ООН российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма.

Голосование состоялось на пленарном заседании 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Резолюция по борьбе с героизацией нацизма, с неонацизмом и другими практиками, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости была внесена Российской Федерацией и еще 61 соавтором.

В итоге за российскую резолюцию на сессии ГА ООН проголосовали делегации 133 стран, в том числе и Республики Молдова, а 52 страны воздержались.

"Против" резолюции, осуждающей героизацию нацизма, проголосовали только две делегации, США и Украины.

Председатель комитета СФ по международным делам Константин Косачев назвал принятие ООН российской резолюции по борьбе с героизацией нацизма отличной новостью для цивилизованного мира.

"Отличная новость для цивилизованного мира! При этом квалифицированное большинство за, в изгоях США и Украина", - написал Косачев в Facebook.

По инициативе России и ряда государств, включая участников ОБСЕ, Генеральная Ассамблея ООН ежегодно принимает резолюцию против героизации нацизма. При этом традиционно против этого документа выступают только Киев и Вашингтон.

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