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Посольство Украины в Кишиневе.

Послом Украины в Молдове назначен Марк Шевченко

© Photo : Ambasada Ucrainei la Chișinău
Политика
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Sputnik Молдова
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В 2003-2007 годах дипломат работал советником по политическим вопросам посольства Украины в Молдове.

КИШИНЕВ, 19 дек — Sputnik. Послом Украины в Молдове назначен Марк Шевченко. Указ о его назначении подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Посольство Украины в Молдове
© Photo : facebook / Посольство Украины в Молдове
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В 2003-2007 годах Марк Шевченко работал советником по политическим вопросам посольства Украины в Кишиневе, а в 2012 и 2014-15 годах был временным поверенным в делах Украины в Канаде.

С апреля 2019 года дипмиссию Украины в Кишиневе не возглавлял никто. Прежний посол, Иван Гнатышин, занимавший этот пост с июля 2015 года, был уволен с должности посла по собственному желанию указом тогдашнего президента Украины Петра Порошенко.

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Теги:
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