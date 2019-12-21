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Игорь Додон с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, архивное фото.

Додон поздравил Макрона - теплые слова и планы на сотрудничество с Францией

© Photo : Facebook / Dodon Igor
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20191221/28627202/dodon-pozdravil-makrona-chto-pozhelal-frantsuzskomu-prezidentu-glava-gosudvarstva.html

Обмен поздравлениями по случаю дня рождения между главами государств - не только дань этикету , зачастую в них заключено гораздо большее.

КИШИНЕВ, 21 дек - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон охарактеризовал молдавско-французские отношения как "динамично развивающиеся" в послании Эммануэлю Макрону в связи с его днем рождения. 

"Искренне поздравляю Президента Французской Республики Эмманюэля Макрона с днем рождения.В этот знаменательный день хочу выразить свое удовлетворение динамичным развитием традиционных дружественных отношений между Республикой Молдова и Французской Республикой, основанных на общих ценностях и идеалах", - написал Додон на своей персональной страничке в социальной сети Facebook.

Флаг Франции, архивное фото.
© Sputnik /
Насколько Франция становится ближе для Молдовы – ответ дан
Президент также подчеркнул значение, которое наша страна придает углублению молдавско-французского партнерства и готовность Республики Молдова к укреплению диалога в приоритетных областях в интересах наших народов в духе взаимовыгодного сотрудничества.

Додон пожелал Макрону крепкого здоровья и успехов в его ответственной деятельности.

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Теги:
день рождения, поздравление, Эммануэль Макрон, Игорь Додон


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