Додон поздравил Макрона - теплые слова и планы на сотрудничество с Францией

Обмен поздравлениями по случаю дня рождения между главами государств - не только дань этикету , зачастую в них заключено гораздо большее.

КИШИНЕВ, 21 дек - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон охарактеризовал молдавско-французские отношения как "динамично развивающиеся" в послании Эммануэлю Макрону в связи с его днем рождения.

"Искренне поздравляю Президента Французской Республики Эмманюэля Макрона с днем рождения.В этот знаменательный день хочу выразить свое удовлетворение динамичным развитием традиционных дружественных отношений между Республикой Молдова и Французской Республикой, основанных на общих ценностях и идеалах", - написал Додон на своей персональной страничке в социальной сети Facebook.

Президент также подчеркнул значение, которое наша страна придает углублению молдавско-французского партнерства и готовность Республики Молдова к укреплению диалога в приоритетных областях в интересах наших народов в духе взаимовыгодного сотрудничества.

Додон пожелал Макрону крепкого здоровья и успехов в его ответственной деятельности.

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