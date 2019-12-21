Додон поздравил Макрона - теплые слова и планы на сотрудничество с Францией

КИШИНЕВ, 21 дек - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон охарактеризовал молдавско-французские отношения как "динамично развивающиеся" в послании Эммануэлю Макрону в связи с его днем рождения.
"Искренне поздравляю Президента Французской Республики Эмманюэля Макрона с днем рождения.В этот знаменательный день хочу выразить свое удовлетворение динамичным развитием традиционных дружественных отношений между Республикой Молдова и Французской Республикой, основанных на общих ценностях и идеалах", - написал Додон на своей персональной страничке в социальной сети Facebook.
Додон пожелал Макрону крепкого здоровья и успехов в его ответственной деятельности.
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