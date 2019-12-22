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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Вашингтоне с госсекретарем США Майком Помпео.

Треугольник Россия - Китай - США: Лавров видит его иначе, чем Киссинджер

ТАСС/POOL
Политика
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Глава российской дипломатии высказал свое несогласие с подходом бывшего госсекретаря США к отношениям между тремя державами.

КИШИНЕВ, 22 дек - Sputnik. Россия не будет ухудшать отношения с Китаем в угоду США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дмитрий Дробницкий
© Sputnik /
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В эфире программы "Большая игра" на Первом канале он заявил, что в ходе недавней встречи с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером тот рассказал ему о своей новой книге, которая посвящена Китаю.

В ней, в частности, говорилось, что идеальной для Вашингтона будет ситуация, когда его отношения с Москвой и Пекином будут лучше, чем отношения между Россией и Китаем.

"Мы не будем ухудшать наши отношения с Китаем только для того, чтобы американцы были счастливы", - сказал министр.

В то же время, по его словам, сама идея, что нужно достигать своих целей через позитив, развивая сотрудничество, а не через санкции и ультиматумы, заслуживает как минимум признания.

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