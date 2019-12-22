Треугольник Россия - Китай - США: Лавров видит его иначе, чем Киссинджер

Глава российской дипломатии высказал свое несогласие с подходом бывшего госсекретаря США к отношениям между тремя державами.

КИШИНЕВ, 22 дек - Sputnik. Россия не будет ухудшать отношения с Китаем в угоду США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В эфире программы "Большая игра" на Первом канале он заявил, что в ходе недавней встречи с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером тот рассказал ему о своей новой книге, которая посвящена Китаю.

В ней, в частности, говорилось, что идеальной для Вашингтона будет ситуация, когда его отношения с Москвой и Пекином будут лучше, чем отношения между Россией и Китаем.

"Мы не будем ухудшать наши отношения с Китаем только для того, чтобы американцы были счастливы", - сказал министр.

В то же время, по его словам, сама идея, что нужно достигать своих целей через позитив, развивая сотрудничество, а не через санкции и ультиматумы, заслуживает как минимум признания.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK