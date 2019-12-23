10:44 23 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.17
  • USD17.28
  • RUB0.28
  • RON4.02
  • UAH0.74
Поиск
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Лавров назвал качество Трампа, которое ему нравится

POOL
Политика
Получить короткую ссылку
38 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2863/91/28639168.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20191223/28639223/lavrova-trump-harakter.html

Глава МИД РФ провел встречу с президентом Соединенных Штатов во время поездки в Вашингтон 10 декабря. Ранее тот принимал российского министра в Белом доме в мае 2017 года.

КИШИНЕВ, 23 дек — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о своих впечатлениях от бесед с президентом США Дональдом Трампом.

"Мне нравится, как Трамп обсуждает международные вопросы, вопросы двусторонних отношений. Он избегает каких-то двусмысленностей и старается говорить прямо то, что он думает", — заявил глава внешнеполитического ведомства на ток-шоу "Большая игра" на Первом канале. 

По словам Лаврова, такой метод "не всегда встречается среди политиков высшей категории". Он назвал такой подход "весьма продуктивным", позволяющим "лучше понимать возможности, сложности и перспективы отношений". 

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции.
ТАСС/POOL
Лавров: о чем свидетельствует наращивание военных бюджетов стран НАТО

Министр отметил, что его встреча с президентом США во время визита в страну — "принципиальный момент" американо-российских отношений. Такая традиция поддерживается не со всеми странами, но Москва и Вашингтон ей следуют.

Визит, напомним, прошел в разгар слушаний по импичменту Трампу. Сергей Лавров заявил, что это лишь совпадение.

"Я считаю, что то, что сама дата встречи совпала с началом процедуры импичмента в Палате представителей, — это совпадение. Эту дату мы согласовали за месяц до того, как я в конечном итоге приехал с визитом в Вашингтон", — сказал он.

Глава российского МИД провел встречу с президентом США во время поездки в Вашингтон 10 декабря. Ранее тот принимал российского министра в Белом доме в мае 2017 года. Также они общались во время встреч Трампа с президентом России Владимиром Путиным.



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Фотокорреспондент Андрей Стенин.
Человек с фотоаппаратом. Памяти Андрея Стенина
Дмитрий Киселев: угрозы в адрес Sputnik Эстония - опасный прецедент
Дмитрий Киселев: угрозы в адрес Sputnik Эстония - опасный прецедент
Румыния 1989
"Черная метка" для Чаушеску, или десять дней, которые изменили Румынию

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться