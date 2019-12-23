Борис Джонсон об отношении к России: "Очень прискорбно, что я ошибался"

Глава британского правительства сделал такое признание, отвечая на вопрос о том, приходилось ему менять когда-либо свое мнение.

КИШИНЕВ, 23 дек — Sputnik. Премьер-министр Великобритании Борис заявил журналу The Spectator, что изменил свое мнение по вопросу о том, можно ли перезагрузить отношения с Россией.

Он, по собственным словам, действительно думал, что отношения с Москвой можно начать заново. Джонсон подчеркнул, что эта великая страна, вместе с которой Британия боролась с фашизмом.

"Очень, очень прискорбно, что я ошибался", — заявил Джонсон.

Ранее Борис Джонсон отверг предположения о том, что Россия пыталась повлиять на результаты референдума о выходе Британии из Евросоюза.

Он сравнил эту идею с теорией о Бермудском треугольнике.

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