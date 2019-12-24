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Общий вид на Крымский мост

Ответ на претензии по Крымскому мосту: ЕС пора перестать вести политигру

© Sputnik / Aleksey Nikolskyi
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20191224/28656136/otvet-na-pretenzii-po-krymskomu-mostu-eu-pora-perestat-vesti-politigru.html

Сложно такие прорывные вещи, как строительство моста, оценивать со знаком минус, поэтому заявление ЕС продиктовано не иначе, как злым умыслом, считает Владимир Бобков.

КИШИНЕВ, 24 дек - Sputnik. Европейскому союзу пора перестать вести политическую игру вокруг строительства моста через Керченский пролив и отойти от политики двойных стандартов. Об этом заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков, пишет РИА Новости.

© Sputnik / Алексей Дружинин
Владимир Путин открыл ж/д сообщения по Крымскому мосту - видео
Президент России Владимир Путин 23 декабря официально открыл пассажирское железнодорожное движение по Крымскому мосту. При этом грузовое железнодорожное сообщение планируется запустить с 1 июля 2020 года. После этого на официальном сайте европейской службы внешних связей ЕС появилось заявление, в котором говорится, что открытие железнодорожного сообщения "является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России".

"Пора прекратить вести политическую и дипломатическую игру вокруг Крымского моста, чтобы получить какие-то баллы и бонусы. Строительство моста через Керченский пролив – это историческое событие, и это нужно признать. Россия совершила еще один инфраструктурный прорыв", - сказал Бобков.

Российские журналисты впервые проехали на поезде по Крымскому мосту
© Sputnik /
Российские журналисты впервые проехали на поезде по Крымскому мосту
По его словам, Евросоюз своей позицией фактически демонстрирует политику двойных стандартов.

"Есть примеры, когда европейцы радовались подобным инфраструктурным прорывам (строительство Эресуннского моста между Данией и Швецией), а сегодня они почему-то сожалеют. Все это политика двойных стандартов. Сложно такие прорывные вещи, как строительство моста, оценивать со знаком минус, поэтому заявление ЕС продиктовано не иначе, как злым умыслом", - подчеркнул вице-спикер регионального парламента.

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