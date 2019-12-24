Ответ на претензии по Крымскому мосту: ЕС пора перестать вести политигру

Сложно такие прорывные вещи, как строительство моста, оценивать со знаком минус, поэтому заявление ЕС продиктовано не иначе, как злым умыслом, считает Владимир Бобков.

КИШИНЕВ, 24 дек - Sputnik. Европейскому союзу пора перестать вести политическую игру вокруг строительства моста через Керченский пролив и отойти от политики двойных стандартов. Об этом заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков, пишет РИА Новости.

"Пора прекратить вести политическую и дипломатическую игру вокруг Крымского моста, чтобы получить какие-то баллы и бонусы. Строительство моста через Керченский пролив – это историческое событие, и это нужно признать. Россия совершила еще один инфраструктурный прорыв", - сказал Бобков.

Президент России Владимир Путин 23 декабря официально открыл пассажирское железнодорожное движение по Крымскому мосту. При этом грузовое железнодорожное сообщение планируется запустить с 1 июля 2020 года. После этого на официальном сайте европейской службы внешних связей ЕС появилось заявление, в котором говорится, что открытие железнодорожного сообщения "является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России".

По его словам, Евросоюз своей позицией фактически демонстрирует политику двойных стандартов.

"Есть примеры, когда европейцы радовались подобным инфраструктурным прорывам (строительство Эресуннского моста между Данией и Швецией), а сегодня они почему-то сожалеют. Все это политика двойных стандартов. Сложно такие прорывные вещи, как строительство моста, оценивать со знаком минус, поэтому заявление ЕС продиктовано не иначе, как злым умыслом", - подчеркнул вице-спикер регионального парламента.

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