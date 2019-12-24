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Андрей Климов

Сенатор: Россия заинтересована, чтобы внеблоковый статус Молдовы укреплялся

© Sputnik / Vladimir Trefilov
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20191224/28656802/senator-russia-zainteresovana-chtoby-vneblokovyy-status-moldova-ukreplyalsya.html

Как заявил российский сенатор, в Москве понимают, что выборы 2020 года в Молдове приведут к оживлению внутриполитической жизни в республике, и что они действительно станут импульсом для широкой дискуссии и по внешнеполитическим вопросам.

КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. Россия заинтересована в том, чтобы внеблоковый статус Молдовы укреплялся, как и сама государственность Молдовы. Об этом заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам, председатель Временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов во вторник в ходе видеомоста Москва – Баку – Кишинев – Тбилиси.

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Говоря о российско-молдавских парламентских отношениях, он обратил внимание на работу в Межпарламентской ассамблее стран СНГ. По его мнению, это хорошая площадка, где можно поговорить и обсудить разные планы, причем, не только с Россией.

"Наша страна заинтересована в том, чтобы внеблоковый статус вашего государства укреплялся, как и сама государственность Молдовы. Чтобы вы в значительной мере самостоятельно принимали те или иные решения. И здесь, безусловно, эту нашу позицию мы с удовольствием могли бы разъяснить вашим народным избранникам, которые имеют мандаты депутатов вашего парламента", - подчеркнул Климов.  

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Говоря о межпарламентской группе дружбы Молдова-Россия, как отметил сенатор, пока он не может сказать, что дела там обстоят образцово-показательно. "По понятным причинам. Потому что, чтобы такие группы работали, необходимо очень серьезное желание всех сторон", - добавил он.

По словам сенатора, из трех государств-участников видеомоста на первое место он бы поставил российско-азербайджанские межпарламентские связи, затем – Молдову. "С Грузией мы не можем похвастаться чем-то подобным... Что касается Молдовы, то здесь, вне всякого сомнения, мы понимаем, что выборы 2020 года приведут к оживлению внутриполитической жизни в стране. Не знаю, кого выберет молдавский народ, но, во всяком случае, то, что эти выборы действительно станут импульсом для широкой дискуссии и по внешнеполитическим вопросам, для меня очевидно", - сказал Климов.

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