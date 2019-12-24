Лукашенко: простой вариант - Россия вступает в состав Беларуси

По мнению президента, ни в одной, ни в другой стране никто не будет возражать против такого сценария.

КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку предложил РФ вступить в Белоруссию, заявив, что россияне и белорусская оппозиция не будут против такого объединения государств.

"Совсем простой вариант, который будет в России воспринят и в Беларуси тоже, в плане единого государства, - вы (Россия – ред.) вступаете в состав Беларуси. А что, россияне будут против? Нет. Белорусы, которые так уж возмущаются (белорусская оппозиция – ред.), - тоже. Слушайте: Россия входит в состав Беларуси", - сказал Лукашенко, смеясь, в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"А почему вы, некоторые, нас приглашаете в состав России, почему вы не рассматриваете такой вариант?" - продолжил белорусский президент.

Он считает, что в вопросе создания единого государства после многих лет Белоруссия и Россия находятся на этапе "раздорожья".

"Мне просто обидно, что спустя мои 25 и Путина 20 лет мы находимся на этом раздорожье. Вот этого у нас быть не должно было", - сказал Лукашенко.

По его словам, вопрос "объединения Белоруссии и РФ" должны решать народы двух стран, и он не боится выборов общего президента.

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