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Президент Беларуси Александр Лукашенко

Лукашенко: простой вариант - Россия вступает в состав Беларуси

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20191224/28659199/Lukashenko-prostoy-variant---Rossiya-vstupaet-v-sostav-Belarusi.html

По мнению президента, ни в одной, ни в другой стране никто не будет возражать против такого сценария.

КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку предложил РФ вступить в Белоруссию, заявив, что россияне и белорусская оппозиция не будут против такого объединения государств.

Президент Беларуси Александр Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко высказался об единой валюте Беларуси и России

"Совсем простой вариант, который будет в России воспринят и в Беларуси тоже, в плане единого государства, - вы (Россия – ред.) вступаете в состав Беларуси. А что, россияне будут против? Нет. Белорусы, которые так уж возмущаются (белорусская оппозиция – ред.), - тоже. Слушайте: Россия входит в состав Беларуси", - сказал Лукашенко, смеясь, в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"А почему вы, некоторые, нас приглашаете в состав России, почему вы не рассматриваете такой вариант?" - продолжил белорусский президент.

Он считает, что в вопросе создания единого государства после многих лет Белоруссия и Россия находятся на этапе "раздорожья".

"Мне просто обидно, что спустя мои 25 и Путина 20 лет мы находимся на этом раздорожье. Вот этого у нас быть не должно было", - сказал Лукашенко.

По его словам, вопрос "объединения Белоруссии и РФ" должны решать народы двух стран, и он не боится выборов общего президента.

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