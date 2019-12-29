Путин и Меркель приветствовали обмен удерживаемых лиц в Донбассе

В воскресенье Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам более 120 человек, Донецк и Луганск отдали властям Украины почти 80 человек.

КИШИНЕВ, 29 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого дали позитивную оценку состоявшемуся в Донбассе обмену удерживаемых лиц по схеме "всех установленных на всех установленных", сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля.

"Дана позитивная оценка состоявшемуся сегодня в Донецкой области обмену удерживаемых лиц по схеме "всех установленных на всех установленных", - говорится в сообщении. © Sputnik / Валерий Мельников В Донбассе завершился обмен пленными

Отмечается, что Владимир Путин и Ангела Меркель поздравили друг друга с рождественскими и новогодними праздниками и условились о дальнейших контактах.

В воскресенье в Донбассе прошел первый за два года обмен пленными.

Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам более 120 человек, Донецк и Луганск отдали властям Украины почти 80 человек.

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