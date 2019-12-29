22:31 29 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.16
  • USD17.28
  • RUB0.28
  • RON4.01
  • UAH0.74
Поиск
Президент РФ В. Путин принимает участие в саммите Группы двадцати в Гамбурге

Путин и Меркель приветствовали обмен удерживаемых лиц в Донбассе

Пресс-служба Президента РФ
Политика
Получить короткую ссылку
64 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/1929/08/19290821.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20191229/28712576/Putin-i-Merkel-privetstvovali-obmen-uderzhivaemykh-lits-v-Donbasse.html

В воскресенье Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам более 120 человек, Донецк и Луганск отдали властям Украины почти 80 человек.

КИШИНЕВ, 29 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого дали позитивную оценку состоявшемуся в Донбассе обмену удерживаемых лиц по схеме "всех установленных на всех установленных", сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля.

"Дана позитивная оценка состоявшемуся сегодня в Донецкой области обмену удерживаемых лиц по схеме "всех установленных на всех установленных", - говорится в сообщении.
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
© Sputnik / Валерий Мельников
В Донбассе завершился обмен пленными

Отмечается, что Владимир Путин и Ангела Меркель поздравили друг друга с рождественскими и новогодними праздниками и условились о дальнейших контактах.

В воскресенье в Донбассе прошел первый за два года обмен пленными.

Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам более 120 человек, Донецк и Луганск отдали властям Украины почти 80 человек.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Крушение пассажирского самолета в Казахстане: кадры с места происшествия
Слово — свободно! Сотрудники Sputnik Эстония благодарят за поддержку
Слово - свободно! Сотрудники Sputnik Эстония благодарят за поддержку
Молдаване тратят меньше всех на досуг и культуру
На что жители Молдовы меньше остальных тратят деньги

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться