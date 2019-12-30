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Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области

Участники обмена с Донбасса рассказали о пытках СБУ

© Sputnik / Валерий Мельников
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20191230/28718038.html

Подозреваемым пришлось пройти пытки, с помощью которых следователи СБУ и батальон "Азов" пытались выбить признательные показания.

КИШИНЕВ, 30 дек — Sputnik. Среди участников обмена пленными в Донбассе оказались четверо дончан, которым за годы в СИЗО Мариуполя удалось добиться от украинских властей возбуждения уголовных дел о пытках со стороны СБУ и батальона "Азов". Об этом сами задержанные и их адвокат рассказали в новом расследовании РИА Новости. 

Последствия обстрела Мариуполя
© Sputnik / Никита Сергеев
Бывшие заключенные тайной тюрьмы СБУ рассказали об ужасах "библиотеки"

В воскресенье, 29 декабря, состоялся обмен пленными по формуле "всех на всех".

Украинские власти передали самопровозглашенным ДНР и ЛНР более 120 человек, Донбасс передал Киеву 76 человек.

Вячеслав Бирюков, Александр Стельникович, Виктор Скрипник и Евгений Дружинин подозревались Киевом в причастности к боестолкновениям в Мариуполе 9 мая 2014 года.

Четверку, которая, по версии Киева, входила в группу Олега Недавнего с позывным "Мангуст", задержали в августе 2014-го, однако за пять лет судебного следствия украинским властям так и не удалось доказать их виновность.

За это время подозреваемым пришлось пройти пытки, с помощью которых следователи СБУ и батальон "Азов" пытались выбить признательные показания.

Новобранцы батальона Азов
© Sputnik / Евгений Котенко
Тайная тюрьма в аэропорту Мариуполя: торговля заключенными

"Били очень много и везде, ножом тыкали в ноги. Прикладом автомата били в лицо. "Буцали", короче, как мячик. Душили, даже вешали. У них на потолке крюк специальный для этих процедур. Короче, полная релаксация", — рассказал РИА Новости о своих несчастьях Бирюков.

Экзекуции, по его словам, происходили в подвале здания СБУ в Мариуполе, где Бирюков провел десять дней. "Каждую ночь приезжал батальон "Азов" в СБУ. Приходили к нам "в гости" — поиздеваться", — говорит ополченец.
Его товарищ по несчастью Александр Стельникович прошел еще и печально знаменитую нелегальную тюрьму в аэропорту Мариуполя, которую пленные и их истязатели цинично называли "библиотекой" — о ней и других тайных тюрьмах СБУ РИА Новости рассказывало в серии расследований в июле уходящего года.

"Очень часто привозили на неделю-две людей — пытать, калечить и показания выбивать, чтобы потом "в легальную" оформлять. Людей там много замордовали", — вспоминает Стельникович.

По его словам, издевательствам подвергались и знакомые ополченцев, из которых выбивали нужные свидетельские показания.

Молодым людям удалось добиться возбуждения дел. Следственное управление прокуратуры Донецкой области начало досудебное расследование по уголовным производствам № 42015050000000694 от 11.12.2015 и 42018051120000163 (дата не указана). Соответствующие документы есть в распоряжении РИА Новости.

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