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Президент РФ В. Путин.

Путин и Зеленский поздравили друг друга по телефону: о чем говорили президенты

© Sputnik / Алексей Дружинин
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20191231/28728551/telefonnyy-razgovor-putina-i-zelenskogo-o-chem-govorili-prezidenty.html

В Кремле указали, что переговоры были конструктивными, а их итог создает "благоприятную атмосферу для решения других двусторонних проблем".

КИШИНЕВ, 31 дек — Sputnik. Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры.

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Как сообщили в пресс-службе Кремля, беседа состоялась по инициативе Киева.

В пресс-релизе отмечается, что главы государств подчеркнули важность "пакетной" сделки по газу, которую накануне заключили Москва и Киев.

В Кремле указали, что переговоры были конструктивными, а их итог создает "благоприятную атмосферу для решения других двусторонних проблем".

Как отметили в пресс-службе, оба президента также позитивно оценили обмен удерживаемых лиц между Киевом и Донбассом, который состоялся 29 декабря. Подчеркивается, что "это идет в русле договоренностей, достигнутых на саммите "нормандской четверки" в Париже 9 декабря" и способствует укреплению взаимного доверия.

Путин и Зеленский поздравили друг друга с Новым годом и высказались за развитие двусторонних отношений в 2020 году, заключили в Кремле.

Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
© Sputnik / Валерий Мельников
Как Киев и Донбасс провели процедуру обмена - видео

В свою очередь, на странице офиса Зеленского в Facebook отметили, что президенты "договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и русских, находящихся на Украине".

Помимо этого "стороны выразили надежду на то, что полное прекращение огня вдоль линии разграничения в Донбассе начнется в ближайшее время", отметили в Киеве.

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