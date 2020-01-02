Румынский аналитик: Россия - самый активный и умелый мировой игрок

БУХАРЕСТ, 2 янв - Sputnik. Один из ведущих журналистов в истории румынской прессы Сорин Рошка Стэнеску составил чрезвычайно важный анализ, отражающий ошибки позиционирования Румынии в международной политике.
В мире сформировались новые альянсы с сильным влиянием, обращает внимание журналист, подчеркивая, что "полюса власти стремятся двигаться или поменяться местами".
"Россия мощно вернулась и в последние годы стала самым активным и умелым игроком на международной арене. Сегодня она находится в эпицентре военного альянса, в который входят Китай, Турция и Иран, три крайне важных партнера геостратегического противостояния", - заявил он.
Как пишет Стэнеску, "из-за низкой активности на внешнеполитической арене президент Румынии Клаус Йоханнис в буквальном смысле игнорировал энергетические интересы Румынии, упуская раз за разом все имевшиеся возможности, чтобы стать ключевым игроком в этом регионе, с учетом наличия своих ресурсов".
В своем анализе журналист заключает, что в итоге надежды Румынии на ресурсы не оправдались.
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