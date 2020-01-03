Кожанов: говорить об эскалации конфликта между США и Ираном пока рано

Эксперт рассказал Sputnik о том, почему не стоит ожидать эскалации конфликта между Вашингтоном и Тегераном после убийства иранского Генерала Касема Сулеймани силами США в Ираке.

КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. Говорить о том, что регион находится на пороге некой глобальной войны или о скором начале прямого столкновения Ирана и США пока рано, так прокомментировал гибель генерал-майора Касема Сулеймани Николай Кожанов, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, доцент Центра исследований стран Персидского залива Катарского университета.

В ночь на пятницу стало известно, что в результате авиаударов США по иракскому аэропорту в Багдаде был убит генерал-майор Касем Сулеймани, командир "Кудс" – элитного военного подразделения иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за гибель Сулеймани.

По мнению Кожанова, "данная акция отвечает задумке, которая уже давно обсуждалась в Вашингтоне, - "остудить" Тегеран, показать ему, что он ведет себя слишком самоуверенно, явно переоценивая свои возможности".

"С другой стороны, акция, проведенная США, чуть более масштабная, чем того требовали реалии. По большому счету, уничтожение Касема Сулеймани - это уничтожение одного из видных военно-политических деятелей Ирана, давно получившего статус национального героя. И в этом смысле Тегеран не оставит данный шаг без ответа", - сказал Кожанов.

По его словам, "та форма, в которую иранцы попытаются облечь свой ответ, будет весьма показательна и покажет нам, США и международному сообществу ту степень, в которой Тегеран готов к дальнейшей эскалации конфликта".

"Если мы увидим жесткую реакцию, то шансы на реализацию негативных сценариев, о которых сейчас говорят аналитики, будут невелики. Если реакция будет сдержанной, лишь формальный ответ, то это будет говорить о том, что Иран принял сигнал от США, что ему надо поумерить свою активную и в некоторых случаях даже агрессивную политику в регионе и начать подготовку к более конструктивному диалогу по проблемам, связанным с его ядерной программой, региональной политикой", - отметил эксперт.

Кожанов подчеркнул, что давно видно, "что у части американской и иранской элиты есть понимание необходимости выхода на такой уровень переговоров, что делает любые выводы о глобальной эскалации конфликтов и конфронтации преждевременной". "Следует подождать ответ Ирана, так как варианты ответа могут быть совершенно разными", - заключил эксперт.

В свою очередь, Сейед Хусейн Нагави (Seyyed Hossein Naghavi) член руководства Комиссии по национальной безопасности и международной политики парламента Ирана в интервью Sputnik Iran заявил, что "в связи с мученической смертью генерала Сулеймани вечером в пятницу будет проведено экстренное заседание Комиссии по вопросам национальной безопасности парламента Ирана, на котором будет рассматриваться данное преступление".

"После мученической смерти Касема Сулеймани американцы должны понимать, что их преступление не останется безнаказанным и Ближний Восток больше не будет для них безопасным, а также не один из их центров в исламском мире. Американцы должны ожидать сокрушительного ответа на свой террористический акт", - сказал Сейед Хусейн Нагави.

Что касается обострения обстановки между Ираном и США, то он отметил, что "возможности США и их сил в регионе шатки, а это ставит под вопрос военный конфликт, но, конечно, ответ на свои действия они получат".

"Мы благодарим российское правительство, которое официально отреагировало и поддержало Исламскую республику", - сказал член руководства Комиссии по национальной безопасности и международной политики парламента Ирана.

При этом Сейед Хусейн Нагави отметил, что "американцы данным шагом гарантировали себе окончание собственного вмешательства и влияния в регионе". "И этот шаг был последним рубежом в их преступлениях и террористических действиях на Ближнем Востоке", - заключил он.

Пентагон официально подтвердил, что вооруженные силы США провели операцию против главы спецподразделения "Кудс". Цель операции, по заявлению Минобороны США, - предотвращение нападения со стороны Ирана. По данным ведомства, Сулеймани якобы "активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и по всему региону", "спланировал нападения на базы коалиции в Ираке" и "одобрил" нападения на американское посольство в Багдаде.

Весной 2019-го США внесли КСИР в список иностранных террористических организаций, а глава госдепартамента США Майк Помпео назвал генерала Сулеймани террористом.

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