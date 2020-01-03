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Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с госсекретарем США М. Помпео. Архивное фото.

Убийство Сулеймани: Лавров высказал Помпео оценку российской стороны

© Sputnik / Екатерина Лызлова
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20200103/28762701/ubiystvo-suleymani-lavrov-vyskazal-pompeo-otsenku-rossiyskoy-storony.html

Москва настоятельно призвала Вашингтон отказаться от незаконных силовых методов достижения своих целей на международной арене.

КИШИНЕВ, 3 янв — Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с госсекретарем Майком Помпео убийство Соединенными Штатами иранского генерала Касема Сулеймани, заявили в пятницу в российском внешнеполитическом ведомстве по итогам телефонного разговора.

"Лавров подчеркнул, что целенаправленные акции государства — члена ООН по устранению официальных лиц другого государства — члена ООН да к тому же на территории третьего суверенного государства без его ведома грубо нарушают принципы международного права и заслуживают осуждения", — заявили в МИД.

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"Российский министр указал, что данный шаг США чреват тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности, не способствует усилиям по нахождению развязок сложных проблем, накопившихся на Ближнем Востоке, а напротив — ведет к новому витку эскалации", — подчеркнули в российском дипведомстве.

Согласно источнику, Москва настоятельно призвала Вашингтон отказаться от незаконных силовых методов достижения своих целей на международной арене и решать любые проблемы за столом переговоров.

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