Президенты России и Франции обеспокоены убийством США генерала Сулеймани

КИШИНЕВ, 4 янв — Sputnik. Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе разговора стороны высказали обеспокоенность действиями США. Путин и Макрон отметили, что гибель командующего Силами специального назначения "Кодс" Корпуса стражей исламской революции Ирана Сулеймани в результате ракетного удара США может серьезно обострить ситуацию в регионе.

Также президенты России и Франции обсудили ситуацию в Сирии и Ливии.

Ранее свое мнение высказало Минобороны России. Убийство генерала Сулеймани было названо "недальновидными шагами США", а также ведомство напомнило, что именно этот военный задолго до инициатив США начал борьбу с терроризмом в регионе.