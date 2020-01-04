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Президенты России и Франции обеспокоены убийством США генерала Сулеймани

© Sputnik / Алексей Никольский
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20200104/28763524/Prezidenty-Rossii-i-Frantsii-obespokoeny-ubiystvom-SShA-generala-Suleymani.html

Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе разговора отметили, что гибель командующего Силами специального назначения "Кодс" Корпуса стражей исламской революции Ирана Сулеймани в результате ракетного удара США может серьезно обострить ситуацию в регионе.

КИШИНЕВ, 4 янв — Sputnik. Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба Кремля.

Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с госсекретарем США М. Помпео. Архивное фото.
© Sputnik / Екатерина Лызлова
Убийство Сулеймани: Лавров высказал Помпео оценку российской стороны

В ходе разговора стороны высказали обеспокоенность действиями США.  Путин и Макрон отметили, что гибель командующего Силами специального назначения "Кодс" Корпуса стражей исламской революции Ирана Сулеймани в результате ракетного удара США может серьезно обострить ситуацию в регионе.

Также президенты России и Франции обсудили ситуацию в Сирии и Ливии.

Ранее свое мнение высказало Минобороны России. Убийство генерала Сулеймани было названо "недальновидными шагами США", а также ведомство напомнило, что именно этот военный задолго до инициатив США начал борьбу с терроризмом в регионе.

Глава спецподразделения Аль-Кудс Корпуса стражей исламской революции (КСИР,) генерал Касем Сулеймани, фото из архива
© Office of the Iranian Supreme Leader via AP
Сулеймани убит: в Иране пообещали отомстить США

Стоит отметить, что президент США Дональд Трамп у себя в Twitter заявил, что "иранский генерал Касем Сулеймани был причастен к убийству и ранениям "тысяч американцев" и его давно следовало уничтожить".

С ним вероятно, не согласны жители Ирана, которые вышли на улицы, чтобы почтить память военного. В регионе поднимаются антиамериканские настроения.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии вокруг сложившейся ситуации отметила, что убийство командующего спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Исламской Республики Иран генерала Касема Сулеймани в результате ракетного удара США по окрестностям Багдада в субботу "приведет к иному раунду эскалации напряженности в регионе".

"Мы квалифицировали данный шаг Вашингтона как чреватый тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности. Исходим из того, что подобные акции не способствуют нахождению развязок сложных проблем, которые накопились на Ближнем Востоке", - добавила Захарова.

Генерал Касем Сулеймани был убит во время ракетного авиаудара США в районе международного аэропорта Багдада в пятницу, 3 января. Погиб также заместитель главы иракского шиитского ополчения Аль-Хашд аш-Шааби Абу Махди аль-Мухандис.

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