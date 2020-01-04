Меры безопасности повышены в Нью-Йорке, Вашингтоне и Сан-Франциско

При этом министерство внутренней безопасности США заявило, что не располагает информацией о непосредственных угрозах в связи с операцией против Сулеймани

КИШИНЕВ, 4 янв — Sputnik. Повышенные меры безопасности приняты в Нью-Йорке, Вашингтоне и Сан-Франциско в связи с убийством в Ираке американскими вооруженными силами иранского генерала Касема Сулеймани, сообщает РИА Новости.

Особые меры приняты и полицией национальных парков, которая отвечает за охрану заповедников и многочисленных исторических объектов в этих трех важнейших городах США, в том числе и статуи Свободы, и Арлингтонского кладбища.

При этом министерство внутренней безопасности США заявило, что не располагает информацией о возможных угрозах.

Среди погибших в ходе американских ударов был также заместитель командира шиитского ополчения в Ираке Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии вокруг сложившейся ситуации отметила, что убийство командующего спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Исламской Республики Иран генерала Касема Сулеймани в результате ракетного удара США по окрестностям Багдада в субботу "приведет к иному раунду эскалации напряженности в регионе".

"Мы квалифицировали данный шаг Вашингтона как чреватый тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности. Исходим из того, что подобные акции не способствуют нахождению развязок сложных проблем, которые накопились на Ближнем Востоке", - добавила Захарова.

Генерал Касем Сулеймани был убит во время ракетного авиаудара США в районе международного аэропорта Багдада в пятницу, 3 января. Погиб также заместитель главы иракского шиитского ополчения Аль-Хашд аш-Шааби Абу Махди аль-Мухандис.

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