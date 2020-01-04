Лавров предметно обсудил с главой МИД Китая обстановку на Ближнем Востоке

Глава МИД России Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И в телефонной беседе в связи с ударами США по аэропорту Багдада заявили о неприемлемости применения силы в нарушение Устава ООН.

КИШИНЕВ, 4 янв - Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Китая Ван И убийство иранского генерала Касема Сулеймани в результате операции военных США, сообщил МИД РФ,отметив, что главы ведомств подтвердили неприемлемость применения силы в нарушение Устава ООН и необходимость уважения всеми странами суверенитета и территориальной целостности государств.

"Стороны обменялись мнениями по актуальным мировым проблемам. Была предметно обсуждена обстановка на Ближнем Востоке. Особое внимание было уделено последствиям ударов США по аэропорту Багдада, повлекших человеческие жертвы, включая убийство командующего силами "Кудс" КСИР Ирана Сулеймани", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее Лавров обсудил ситуацию в связи с убийством американскими военными иранского генерала Сулеймани с госсекретарем США Майком Помпео. Российский министр указал, что "данный шаг США чреват тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности, не способствует усилиям по нахождению развязок сложных проблем, накопившихся на Ближнем Востоке, а напротив - ведет к новому витку эскалации".

У Лаврова также состоялись телефонные переговоры с главами МИД Ирана и Турции.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию по ликвидации командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Аль-Кудс" - генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK