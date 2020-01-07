Захарова призвала запомнить "ошибку" США о выводе войск из Ирака

Западные СМИ со ссылкой на письмо бригадного генерала Уильяма Сили сообщили о начале вывода войск США из Ирака, однако позже в армии США назвали документ "ошибкой".

КИШИНЕВ, 7 янв — Sputnik. Официальный представитель российского МИД России Мария Захарова призвала международное сообщество запомнить, что Соединенные Штаты назвали "ошибкой" отправку письма Ираку о выводе американского контингента из этой страны, сообщает Радио Sputnik.



"В Пентагоне назвали ошибкой отправку Ираку письма о подготовке к выводу из страны войск США. Это был черновик, который не следовало отправлять, сказал председатель объединенного комитета начальников штабов Марк Милли. Его слова приводит телеканал CNN". Предлагаю зафиксировать слово "ошибка", а то завтра опять начнут на "русских хакеров" или RT кивать", – написала Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее министр обороны США Марк Эспер заявил, что подразделения армии США не планируется отзывать с Ближнего Востока. Таким образом глава Пентагона прокомментировал опубликованную агентством Reuters информацию о выводе войск США с территории Ирака.

При этом сообщалось о письме, которое было отправлено иракским военным и подтверждало данное решение.

Ранее западные СМИ со ссылкой на письмо бригадного генерала Уильяма Сили сообщили о начале вывода войск США из Ирака. Позже председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС Марк Милли назвал документ "ошибкой".

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