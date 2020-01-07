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Встреча президента РФ В. Путина с президентом Сирии Б. Асадом

Владимир Путин провел встречу с Башаром Асадом в Дамаске

© Sputnik / Михаил Климентьев
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20200107/28789911/putin-provel-vstrechu-s-asadom-v-damaske.html

Как уточнил представитель Кремля, по пути из аэропорта в командный пункт Путин проехал по улицам Дамаска.

КИШИНЕВ, 7 янв — Sputnik. Президент России Владимир Путин в Дамаске встретился с президентом Сирии Башаром Асадом.

Прибыв в Дамаск, Владимир Путин направился в командный пункт российской группировки войск, где состоялась его встреча с президентом Сирии, сообщает РИА Новости.

"Главы двух государств заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны", — отметил представитель Кремля Дмитрий Песков.

В ходе двусторонних переговоров Путин констатировал, что "на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности" пройдено огромное расстояние.

Как уточнил представитель Кремля, по пути из аэропорта в командный пункт Путин проехал по улицам Дамаска. После этого российский президент отметил, что в сирийской столице "невооруженным глазом можно заметить признаки восстанавливающейся мирной жизни".

© Sputnik / Михаил Алаеддин
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Асад, в свою очередь, поблагодарил Путина за визит и выразил признательность за помощь Москвы в борьбе с терроризмом и восстановлении мирной жизни в Сирии.

"Асад также тепло поздравил Путина и весь российский народ с праздником Рождества Христова", — добавил Песков.

Он отметил, что в программе пребывания Путина в Сирии запланировано посещение еще нескольких объектов.

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Теги:
Владимир Путин, Сирия


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