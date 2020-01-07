Помпео: США и Евросоюз проведут переговоры по ситуации в Иране и Ираке

Государственный секретарь США заявил, что в Брюсселе пройдут консультации с союзниками Америки по вопросу ситуации в Иране и Ираке.

КИШИНЕВ, 7 янв - Sputnik. США и Евросоюз обсудят на этой неделе в Брюсселе проблемы, связанные с ситуацией в Иране и Ираке, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Заместитель госсекретаря Дэвид Хейл поедет на этой неделе в Брюссель и проведет переговоры с 28 коллегами по ЕС", - цитирует слова Помпео РИА Новости.

По его словам, ожидается, что Иран и Ирак будут фигурировать на первых строчках повестки дня. Консультации проходят в преддверии министерской встречи по Ирану.

Ранее СМИ сообщили, что США отказали в визе главе МИД Ирана Джаваду Зарифу, который собирался прибыть на заседание Совета Безопасности ООН в четверг.

В то же время Майк Помпео назвал ложью заявления Зарифа о том, что убитый в результате операции США в Багдаде иранский генерал Касем Сулеймани находился в Ираке с дипломатической миссией.

"Мы знаем, что это неправда", - заявил Помпео. Он также назвал Зарифа "первоклассным пропагандистом", а его заявления - "чистой пропагандой".

Пентагон ранее подтвердил, что США провели 3 января в Ираке операцию по ликвидации генерала Сулеймани. Он командовал подразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции — военизированных иранских формирований, которые США причисляют к террористическим организациям.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани, а парламент Ирана, в свою очередь, принял законопроект, в котором приравнивает вооруженные силы США террористической организацией.

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