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Реджеп Тайип Эрдоган

Эрдоган: напряженность между США и Ираном достигла опасного уровня

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20200108/28799218/erdogan-napryazhennost-usa-iran-dostigla-opasnogo-urovnya.html

Турция не хочет войны в регионе из-за напряженности между США и Ираном, заявил в среду Реджеп Тайип Эрдоган.

КИШИНЕВ, 8 янв - Sputnik. Напряженность между США и Ираном достигла опасного уровня, Анкара не хочет превращения региона в зону военных действий, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток".

Церемония запуска "Турецкого потока" состоялась 8 января в Стамбуле с участием президентов РФ, Турции и Сербии Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана, Александра Вучича и премьера Болгарии Бойко Борисова.

"В последнее время мы переживаем сложное время. Отношения США с Ираном достигли уровня, который нас очень беспокоит. Мы не хотим, чтобы наш регион становился зоной боевых действий", - сказал Эрдоган.

Запуск иранских ракет, ударивших ночью по военным базам США в Ираке
© AFP 2019 / HO
Появилось видео запуска Ираном ракет, ударивших по военным базам США в Ираке
Он добавил, что Анкара проводит "плотный дипломатический трафик, чтобы уменьшить напряженность в регионе и принести в него мир". "Мы продолжим переговоры со всеми сторонами, не позволим потопить наш регион в крови. В этом процессе с РФ и президентом Путиным мы будем находиться в постоянном диалоге", - добавил турецкий лидер.

В ночь на среду Корпус иранских стражей революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв нет.

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