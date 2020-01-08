Трамп: США введут новые экономические санкции против Ирана

Дональд Трамп в ходе обращения к нации заявил, что потребует от НАТО более активного участия в процессах на Ближнем Востоке.

КИШИНЕВ, 8 янв – Sputnik. США продолжают изучать возможные варианты ответа Ирану и немедленно введут в действие новые экономические санкции, заявил в среду президент США Дональд Трамп в ходе своего обращения к нации в связи с иранским ракетным ударом по базам с американскими военными.

"США немедленно введут дополнительные санкции в отношении режима Ирана. И они будут в силе, пока Иран не изменит свое поведение", - сказал он.

Президент США отметил, что Вашингтон продолжает изучать возможные варианты ответа Ирану в сложившейся ситуации.

Кроме того, Трамп заявил, что потребует от НАТО более активного участия в процессах на Ближнем Востоке.

"Я сегодня собираюсь попросить НАТО активнее участвовать в ближневосточном процессе", - сказал он.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что страны-гаранты должны выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и работать над новым соглашением.

"Ущербный СВПД так или иначе скоро истекает и дает Ирану ясный и быстрый путь к ядерному прорыву. Иран должен оставить свои ядерные амбиции и покончить с поддержкой терроризма. Пришло время Великобритании, Германии, Франции, России и Китаю признать эту реальность. Они должны выйти из того, что осталось от СВПД, и мы все должны работать над сделкой с Ираном, которая сделает мир более безопасным и мирным", - заявил Трамп.

В ночь на среду Иран нанес ракетные удары по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент США, атака последовала после убийства генерала Касема Сулеймани. Иранский телеканал Press TV утверждает, что в результате атаки погибли 80 человек, но президент США Дональд Трамп заявил, что "все в порядке".

"Американцы должны быть очень благодарны и счастливы: никто из американцев не пострадал в результате атаки вчерашним вечером, которую предпринял иранский режим. Никаких потерь нет, все наши солдаты в безопасности, лишь нанесен минимальный ущерб нашей базе", - заявил Трамп, выступая со специальным обращением в Белом доме.

Он добавил, что среди иракцев тоже нет потерь.

По словам Трампа, избежать жертв удалось благодаря системе раннего предупреждения, которая "сработала отлично".

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