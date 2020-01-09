Несерьезно, Лудовик Орбан

Резкие высказывания главы кабинета министров Румынии не вызвали в Кишиневе ничего, кроме недоумения.

Заявление премьер-министра Румынии Лудовика Орбана о том, что правительство Молдовы, с его точки зрения, не является "серьезным партнером", не приобрело характер международного скандала.

В Кишиневе на слова румынского премьера реагировали сдержанно — никаких официальных заявлений в ответ на резкость Орбана не последовало.

Напомним, что во вторник, 7 января, выступая на пресс-конференции в Брюсселе в ходе своего первого зарубежного визита, Орбан заявил, что после отставки правительства Майи Санду было сформировано "правительство ПСРМ без какой-либо ясной про-европейской политической силы, которая гарантировала бы продолжение европейского пути Республики Молдова".

Поэтому, мол, все, что произошло у нас, "представляет собой инволюцию, которая вызывает беспокойство, и с нашей точки зрения, мы не можем рассматривать нынешнее правительство как серьезного партнера", — сказал журналистам Орбан, отвечая на вопрос, какой месседж он передал европейским чиновникам в отношении ситуации в Молдове.

Сдержанная реакция — или даже отсутствие реакции официальных лиц в Молдове на эскападу Орбана — свидетельствует, что в Кишиневе не хотят обострять отношения с Бухарестом почем зря — а именно так, "почем зря", стоит квалифицировать высказывания новоиспеченного румынского премьера, который уже не в первый раз позволяет себе резкие высказывания в адрес властей Молдовы.

Напомним, что в марте 2020 года истекает срок действия программы сотрудничества МВФ с Молдовой, и кабинету Иона Кику предстоит заключить новое соглашение с Фондом. От успеха этих переговоров зависит и разблокирование макрофинансовой помощи от других доноров. Так, Молдова все еще не получила третий транш помощи от Евросоюза. При этом депутат Европарламента от Румынии Зигфрид Мурешан в эфире одного из национальных телеканалов публично выразил мнение, что эта помощь будет "заморожена".

Резкие высказывания румынского премьера выглядят абсолютно неспровоцированными. Напротив, власти Молдовы демонстрируют открытость и готовность к сотрудничеству с соседним государством, в том числе и в европейском контексте.

Не далее как в начале декабря, выступая на приеме в честь Национального дня Румынии, президент Молдовы Игорь Додон заявил, что "Румыния всегда была надежным партнером Республики Молдова, прежде всего в процессе реализации нами Соглашения об ассоциации с Европейским союзом".

И возможно, для Орбана это прозвучало бы парадоксом, но слова об отсутствии "серьезного партнера" в лице молдавского правительства заставляют усомниться прежде всего в серьезности самого главы кабинета министров Румынии.

В самом деле, Молдова — важный торговый партнер Румынии. Две страны реализуют множество инфраструктурных проектов, среди которых — многострадальный газпровод Яссы-Унгены-Кишинев, а также проект взаимоподключения энергосистем Румынии и Молдовы. В этой ситуации серьезные люди ведут себя иначе, не так, как Орбан — как минимум, не проецируя свои политические фобии на отношения между двумя странами.

Экстравагантное поведение румынского премьера можно объяснить неустойчивым положением его правительства. Кабинет министров Орбана был назначен при минимальной поддержке в парламенте, 240 голосов при необходимых 233, и в условиях бойкота со стороны парламентской оппозиции. Чтобы получить большинство, Национально-либеральная партия Орбана вела жестокий торг с еще пятью мелкими парламентскими партиями. Стабильной опоры у кабинета Орбана нет, и отставка правительства, в условиях собранного по нитке парламентского большинства, — это реальная угроза, которая не может не нервировать главу правительства Румынии.

Поэтому первый официальный визит Орбана в Брюссель должен был представляться для него чрезвычайно важным — это возможность "показать себя", восполняя недостаток авторитета внутри Румынии внешней поддержкой со стороны европейских чиновников.

Слабый политик, которого конъюнктура вознесла на вершины власти, оказавшись в таком трудном положении, всегда чувствует соблазн вести себя ортодоксальнее ортодоксов — как Мальчиш-Плохиш из детской сказки, который изо всех сил пытался доказать, что он свой, "буржуинский".

Такой деятель призовет к ковровым бомбардировкам там, где серьезный политический деятель ограничится "выражением озабоченности". И можно только благодарить судьбу, что не от таких, как Лудовик Орбан, зависит урегулирование конфликта между США и Ираном, например.

Поэтому неприятно, что такой политик, как Орбан, ставь премьер-министром Румынии, получил возможность транслировать свои предубеждения на европейском уровне.

С другой стороны, не факт, что кабинет министров Орбана продержится достаточно долго, чтобы премьер-министр Румынии успел доказать европейским структурам — его можно рассматривать, как серьезного партнера.

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