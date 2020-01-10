Чем на самом деле недоволен Лудовик Орбан

Заявление премьер-министра Румынии Лудовика Орбана о том, что правительство Молдовы, с его точки зрения, не является "серьезным партнером", не приобрело характера международного скандала. В Кишиневе на слова румынского премьера реагировали сдержанно — никаких официальных заявлений в ответ на резкость Орбана не последовало.

Кишинев не комментирует заявления премьера Румынии

Напомним, что выступая на пресс-конференции в Брюсселе в ходе своего первого зарубежного визита, Лудовик Орбан заявил: "Мы не можем рассматривать нынешнее правительство [Республики Молдова] как серьезного партнера". Орбан добавил, что кабинет министров Иона Кику был сформирован "без какой-либо ясной про-европейской политической силы, которая гарантировала бы продолжение европейского пути Республики Молдова".

Отсутствие официальной реакции на заявления Орбана в Молдове свидетельствует, что Кишинев не хочет обострять отношения с Бухарестом, который взял на себя роль "адвоката Молдовы" в европейских структурах.

Напомним, что в марте 2020 года истекает срок действия программы сотрудничества МВФ с Молдовой, и кабинету Иона Кику предстоит заключить новое соглашение с Фондом. А от успеха этих переговоров зависит и разблокирование макрофинансовой помощи от других доноров. Так, Молдова все еще не получила третий транш помощи от Евросоюза. При этом депутат Европарламента от Румынии Зигфрид Мурешан в эфире одного из национальных телеканалов публично выразил мнение, что эта помощь будет "заморожена".

"Особые отношения" подразумевают преемственность

Резкие высказывания Лудовика Орбана контрастируют с подчеркнуто дружественными шагами, которые предпринимают молдавские власти в диалоге с Румынией. Кишинев всячески демонстрирует открытость и готовность к сотрудничеству с соседним государством.

В начале декабря, выступая на приеме в честь Национального дня Румынии, президент Молдовы Игорь Додон заявил, что "Румыния всегда была надежным партнером Республики Молдова, прежде всего в процессе реализации нами Соглашения об ассоциации с Европейским союзом".

Молдова — важный торговый партнер Румынии. Две страны реализуют множество инфраструктурных проектов, среди которых — многострадальный газопровод Яссы-Унгены-Кишинев, а также проект взаимоподключения энергосистем Румынии и Молдовы.

В этих условиях логично ожидать, что политика Румынии по отношению к Молдове будет сохранять преемственность в любых условиях, вне зависимости от политической конъюнктуры. Тем более, что в Бухаресте постоянно подчеркивают — Республика Молдова для Румынии - это не просто сосед, а особый, стратегический партнер.

Однако, энергично поддержав в свое время кабинет министров Майи Санду, премьер-министр Румынии столь же энергично отказывает в статусе партнера правительству Иона Кику, обвинив его в неспособности "продолжить европейский путь" Республики Молдова.

О каком "европейском пути" идет речь?

Вероятно, причина раздражения, с которым Лудовик Орбан говорит о молдавском правительстве — это вовсе не торможение Кишинева на "европейском пути". Хотя бы потому, что Евросоюз не предлагает Молдове никакого четкого проекта, никакой дорожной карты и никакого "пути", которому можно было бы следовать.

Единственная платформа сотрудничества на европейском уровне, которая сегодня существует в отношениях с Молдовой — это Соглашение об ассоциации РМ-ЕС.

При этом в Кишиневе в последние месяцы 2019 года не раз подчеркивали, что намерены не только выполнять пункты договора об ассоциации, но и вести активный диалог с европейскими структурами, добиваясь увеличения квот в беспошлинной торговле с Евросоюзом. То есть, упреки в адрес правительства Иона Кику в нежелании сотрудничать с ЕС явно несправедливы.

Вероятно, настоящая причина нежелания Лудовика Орбана рассматривать правительство Иона Кику в качестве равноправного партнера — это не ослабление контактов с Европой, а укрепление сотрудничества в отношениях Молдовы с Россией, которые получили новый импульс при новом правительстве.

Что ждет молдо-румынские отношения

Развитие партнерства Молдовы и России тревожит политиков в Румынии, которые активно поддерживают антироссийские демарши Запада.

Военно-политическое партнерство в рамках НАТО и зависимость от внешних доноров заставляют Румынию маршировать в первых рядах геополитической конфронтации. С точки зрения Бухареста, партнерство Молдовы с Россией отодвигает нашу страну "за линию фронта". А это, в свою очередь, означает потерю важных политических инструментов, с помощью которых Бухарест привык влиять на ситуацию в Молдове.

Если румынское правительство не скорректирует свой курс по отношению к Молдове, то молдо-румынские отношения ждет неизбежный регресс, и это самым негативным образом скажется на всем спектре сотрудничества между двумя странами.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK