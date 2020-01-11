Итоги переговоров Путина и Меркель: какие темы обсуждались

КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в субботу заявил, что встреча была полезной и содержательной.
"В ходе состоявшихся у нас сегодня содержательных и полезных переговоров были затронуты ключевые вопросы двусторонних отношений в политике, экономике, культурно-гуманитарной сфере", - подчеркнул российский лидер.
Газовый вопрос
В числе обсуждавшихся тем - транзит российского газа через территорию Украины.
"Было отмечено важное значение достигнутых 31 декабря договоренностей между "Газпромом" и украинскими партнерами, в соответствии с которыми транзитные поставки будут осуществляться в течение следующих пяти лет", - сказал Путин.
Кроме того, Путин подчеркнул, что Россия ценит ответственную позицию Германии по поддержке проекта "Северный поток -2".
"В активе России и Германии целый ряд крупных совместных проектов в области энергетики. Мы высоко ценим ответственную позицию правительства ФРГ в поддержку известного всем проекта "Северный поток -2", - сказал Путин.
Российский лидер добавил, что работа по строительству и запуску газопровода "Северный поток-2" должна быть завершена до конца 2020 года или к первому кварталу следующего года.
Обстановка в Ливии
Еще один вопрос, который обсуждали Путин и Меркель, - ситуацию в Ливии, которая влияет на стабильность в регионе и негативно отражается на Европе.
"При обсуждении международной и региональной повестки прежде всего рассмотрена ситуация в Ливии, где, к сожалению, продолжаются масштабные боевые действия, растет террористическая активность, а экономика и социальная сфера деградируют", - сказал Путин.
Он также подчеркнул, что нужно "положить конец вооруженному противостоянию между Ливийской национальной армией маршала Хафтара и правительством национального согласия господина Сараджа". "Установить режим прекращения огня, принять меры по возобновлению политического процесса с конечной целью - преодоления раскола внутри страны и формирования единых государственных институтов", - сказал Путин.
В свою очередь, Меркель заявила, что Германия надеется, что усилия России и Турции по урегулированию конфликта в Ливии увенчаются успехом, в Берлине также рассчитывают на скорое проведение ливийской конференции.
Ситуация на Украине
Президент России считает, что Минские соглашения остаются безальтернативными для урегулирования украинского кризиса.
"Подробно говорили с госпожой Меркель об урегулировании внутриукраинского кризиса. По обоюдному мнению, Минские соглашения остаются безальтернативной основой для нормализации ситуации на юго-востоке Украины. Важно, что конкретные задачи, поставленные в ходе наших недавних встреч в нормандском формате, воплотились в жизнь", - сказал Путин.
Ситуация вокруг СВПД
Россия и Германия выступают за дальнейшую реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий, говоря о ситуацию вокруг иранской ядерной сделки.
Президент РФ напомнил, что после отказа США от этой основополагающей договоренности, иранские партнеры заявили о приостановке своих добровольных обязательств по СВПД. "Хочу подчеркнуть, что речь идет именно о добровольных обязательствах. Хотя и подчеркивают готовность вернуться к полному соблюдению ядерной сделки", - добавил Путин.
"Россия и Германия решительно выступают за дальнейшую реализацию СВПД", - отметил президент России.
Также Путин отметил, что РФ рассчитывает, что совместными усилиями удастся избежать негативных событий на Ближнем Востоке.
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