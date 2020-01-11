Итоги переговоров Путина и Меркель: какие темы обсуждались

Переговоры Владимира Путина и Ангелы Меркель прошли в субботу, 11 января, в Москве и длились более 3,5 часов.

КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в субботу заявил, что встреча была полезной и содержательной.

"В ходе состоявшихся у нас сегодня содержательных и полезных переговоров были затронуты ключевые вопросы двусторонних отношений в политике, экономике, культурно-гуманитарной сфере", - подчеркнул российский лидер.

Газовый вопрос

В числе обсуждавшихся тем - транзит российского газа через территорию Украины.

"Было отмечено важное значение достигнутых 31 декабря договоренностей между "Газпромом" и украинскими партнерами, в соответствии с которыми транзитные поставки будут осуществляться в течение следующих пяти лет", - сказал Путин.

Президент РФ добавил, что "эти договоренности носят взаимовыгодный и сбалансированный характер и для России, и для Украины, и, безусловно, отвечают интересам европейских потребителей российских энергоносителей".

Кроме того, Путин подчеркнул, что Россия ценит ответственную позицию Германии по поддержке проекта "Северный поток -2".

"В активе России и Германии целый ряд крупных совместных проектов в области энергетики. Мы высоко ценим ответственную позицию правительства ФРГ в поддержку известного всем проекта "Северный поток -2", - сказал Путин.

Российский лидер добавил, что работа по строительству и запуску газопровода "Северный поток-2" должна быть завершена до конца 2020 года или к первому кварталу следующего года.

Обстановка в Ливии

Еще один вопрос, который обсуждали Путин и Меркель, - ситуацию в Ливии, которая влияет на стабильность в регионе и негативно отражается на Европе.

"При обсуждении международной и региональной повестки прежде всего рассмотрена ситуация в Ливии, где, к сожалению, продолжаются масштабные боевые действия, растет террористическая активность, а экономика и социальная сфера деградируют", - сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что все это подрывает безопасность и стабильность не только в самом регионе, "но и имеет негативную проекцию на Европу". "Имею в виду нелегальную миграцию, контрабандную торговлю, распространение оружия и наркотиков", - заявил Путин.

Он также подчеркнул, что нужно "положить конец вооруженному противостоянию между Ливийской национальной армией маршала Хафтара и правительством национального согласия господина Сараджа". "Установить режим прекращения огня, принять меры по возобновлению политического процесса с конечной целью - преодоления раскола внутри страны и формирования единых государственных институтов", - сказал Путин.

В свою очередь, Меркель заявила, что Германия надеется, что усилия России и Турции по урегулированию конфликта в Ливии увенчаются успехом, в Берлине также рассчитывают на скорое проведение ливийской конференции.

Ситуация на Украине

Президент России считает, что Минские соглашения остаются безальтернативными для урегулирования украинского кризиса.

"Подробно говорили с госпожой Меркель об урегулировании внутриукраинского кризиса. По обоюдному мнению, Минские соглашения остаются безальтернативной основой для нормализации ситуации на юго-востоке Украины. Важно, что конкретные задачи, поставленные в ходе наших недавних встреч в нормандском формате, воплотились в жизнь", - сказал Путин.

Ситуация вокруг СВПД

Россия и Германия выступают за дальнейшую реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий, говоря о ситуацию вокруг иранской ядерной сделки.

"Конечно, мы не могли обойти с госпожой федеральным канцлером и вопрос чрезвычайно важный не только для региона, но и для всего мира - это вопрос вокруг сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", - отметил Путин.

Президент РФ напомнил, что после отказа США от этой основополагающей договоренности, иранские партнеры заявили о приостановке своих добровольных обязательств по СВПД. "Хочу подчеркнуть, что речь идет именно о добровольных обязательствах. Хотя и подчеркивают готовность вернуться к полному соблюдению ядерной сделки", - добавил Путин.

"Россия и Германия решительно выступают за дальнейшую реализацию СВПД", - отметил президент России.

Также Путин отметил, что РФ рассчитывает, что совместными усилиями удастся избежать негативных событий на Ближнем Востоке.

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