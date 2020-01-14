Лавров рассказал, кто уничтожил ливийскую государственность

Авантюра НАТО в 2011 году в Ливии привела к трагедии, ее страшные последствия мир пожинает до сих пор.

КИШИНЕВ, 14 янв - Sputnik. НАТО разбомбило ливийскую государственность в 2011 году, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим ланкийским коллегой Динешем Гунадеварденом.

Отвечая на вопрос, может ли ливийский конфликт стать "второй Сирией", Лавров отметил, что Ливия пока, к сожалению, не является страной, которая обладает государственностью.

"Если бы Ливия могла стать второй Сирией, то ливийский народ оказался бы в выигрыше. Пока, к сожалению, Ливия не является страной, которая обладает государственностью. Ливийская государственность была разбомблена натовцами в 2011 году, и последствия этой преступной, противозаконной авантюры все мы пожинаем до сих пор — прежде всего, конечно, ливийский народ", — ответил он журналисту RT.

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Лавров также добавил, что над созданной альянсом проблемой работают много стран — Германия, Франция, Италия, а также Алжир, Египет, ОАЭ, Турция, Катар, Россия.

На прошедших в понедельник в Москве межливийских переговорах стороны обсуждали возможность и условия деэскалации в регионе, однако достичь консенсуса не удалось. Итоговый документ о перемирии подписали не все участники. В частности, свою подпись не поставил глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар.

Ситуация в Ливии

В 2011 году международная коалиция во главе с США и НАТО провела в Ливии операцию, результатом которой стало убийство Муамара Каддафи и свержение существовавшего более 40 лет режима.

После этого в стране начался острый кризис. На востоке, в городе Тобрук, заседает избранный народом парламент. Его поддерживает ЛНА во главе с Хафтаром. На западе, в Триполи, действует сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия (ПНС), возглавляемое Файезом Сарраджем.

Двоевластие и обвал в системе безопасности привели к росту активности вооруженных повстанческих группировок и террористических организаций. Из-за отсутствия централизованной власти и единой армии Ливия превратилась в центр контрабанды, а также перевалочный пункт нелегальных мигрантов из Африки в Европу.

Четвертого апреля 2019 года Хафтар начал наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". За последние несколько месяцев погибли несколько сотен человек, тысячи ранены.

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