Американо-иранский конфликт: от решения по ликвидации Сулеймани до санкций

Эскалация произошла на фоне убийства американскими военными иранского генерала: следовал ли Трамп международным нормам в принятии решения о ликвидации Сулеймани, и как конфликт между США и Ираном влияет на экономические интересы ЕС, читайте в обзоре Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. Решение президента США Дональда Трампа ликвидировать главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани было необдуманным и противоречит международным нормам. Об этом в интервью радиостудии Sputnik Молдова заявил ректор молдавского Института международных отношений Валентин Бенюк.

"Президент США не действовал в рамках международных норм и обычаев. В этом смысле у Соединенных Штатов довольно богатая история", - считает Бенюк.

По его мнению, решение Трампа продолжает эту "традицию". "Все помнят бомбардировку Югославии, бомбардировку Ливии, операцию в Ираке, в Афганистане. В большинстве случаев лишь за небольшими исключениями все происходило без согласия ООН и Совета безопасности. Это был необдуманный шаг со стороны Трампа", - сказал Бенюк.

© Sputnik / Miroslav Rotari Валентин Бенюк

Собеседник также напомнил о роли генерала Сулеймани в Иране. "Известно, что Сулеймани не был рядовым представителем иранских спецслужб, он был глубокоуважаемой личностью в исламском мире", - добавил он.

Конфликт США и Ирана: взгляд из Европы

В 2015 году Бараку Обаме, который на тот момент руководил США, удалось убедить Иран отказаться от ядерной программы. В рамках подписанного соглашения с США, Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией Иран взял на себя ответственность не развивать атомное оружие.

В 2018 году американский лидер Дональд Трамп расторг договор, потому что документ, по его словам, не соблюдался. Вслед за этим последовали жесткие санкции против Ирана, которые негативно сказались и на европейской экономике.

В контексте конфликта между Ираном и США, развернувшегося в начале 2020 года, Трамп призвал Францию, Великобританию, Германию, Китай и Россию расторгнуть ядерное соглашение с Ираном. Также американский лидер намекнул, что экономические санкции против Ирана могут быть ужесточены. Как конфликт между США и Ираном влияет на экономические интересы ЕС, в комментарии радиостудии Sputnik Молдова рассказал директор Института юридических, политических и социологических исследований Виктор Жук.

Трамп: США введут новые экономические санкции против Ирана>>>

"Не исключаю, что перечень экономических санкций будет расширен, однако они направлены не против государства, а против ряда ведомств и людей. Возможно, будут применены ограничения в отношении многих лиц, предприятий, коммерческих банков. С другой стороны, США удалось достичь того, чтобы те, кто осуществляет экономические отношения с Ираном, были санкционированы", - сказал Жук.

С экономической точки зрения ситуация невыгодна европейским странам, в результате чего ЕС пытается стать посредником между Вашингтоном и Тегераном, призывая Иран соблюдать положения ядерного соглашения 2015 года.

"С 2016 года Германия, Франция, Италия и Великобритания заключили контракты в Иране, которые впоследствии не могли быть выполнены из-за экономических санкций. Эта ситуация повлияла на многие предприятия ЕС и Швейцарии. Выиграли только страны, на которые эти санкции не распространяются – в первую очередь, Россия и Турция", - сказал Жук.

© Sputnik / Osmatesco Виктор Жук

Американо-иранский конфликт

Диалог США и Ирана много лет носит напряженный характер, между двумя странами нет дипломатических отношений. Среди спорных вопросов — тема иранского атома. Кроме того, Вашингтон обвиняет Тегеран в поддержке терроризма и нарушении прав человека. В Иране обвинения отвергают.

Третьего января Соединенные Штаты нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде и уничтожили главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.

Секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что у страны есть 13 сценариев мести Вашингтону, даже "самый маленький" из которых "станет ночным кошмаром для Америки". Дональд Трамп, в свою очередь, пообещал — в случае ответной атаки на американцев — нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране.

В ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции объявил о начале операции возмездия за убийство Сулеймани: Тегеран выпустил ракеты класса "земля — земля" по базам Эйн-аль-Асад на западе Ирака и в Эрбиле, где расположен армейский контингент США.

При этом никто из американцев не погиб. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.

Также 8 января под Тегераном произошла авиакатастрофа с украинским пассажирским лайнером. В результате погибли 176 человек – все пассажиры и экипаж, находившиеся на борту. В субботу, 11 января, Иран признал, что сбил украинский Boeing, приняв его за вражеский самолет. Президент страны Хасан Роухани сообщил, что расследование "непростительной ошибки", приведшей к авиакатастрофе, продолжится.

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