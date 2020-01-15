Медведев заявил, что правительство РФ в полном составе уходит в отставку

КИШИНЕВ, 15 янв - Sputnik. Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил президенту РФ Владимиру Путину, что кабмин в полном составе уходит в отставку. Об этом сообщает РИА Новости.
Медведев подчеркнул, что речь идет об исполнительной, законодательной и судебной власти.
"В этом контексте очевидно, что мы как правительство РФ должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые для этого решения. И в этих условиях, я полагаю, что было бы правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство РФ в действующем составе подало в отставку", - отметил он.
Как сообщает RT, Путин сообщил о намерении ввести должность замсекретаря Совбеза и предложить эту должность Медведеву.
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