Медведев заявил, что правительство РФ в полном составе уходит в отставку

Было бы правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство России в действующем составе подало в отставку, сказал Медведев.

КИШИНЕВ, 15 янв - Sputnik. Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил президенту РФ Владимиру Путину, что кабмин в полном составе уходит в отставку. Об этом сообщает РИА Новости.

"Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, вы все были свидетелями послания президента РФ, Владимир Владимирович как президент обозначил не только приоритеты работы в нашей стране на ближайший год, но и обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию РФ. Эти изменения, когда они будут приняты - а по всей вероятности, это будет сделано после обсуждения, как было сказано, - они внесут существенные поправки не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти", - сказал Медведев на встрече с Путиным после послания Федеральному собранию.

Медведев подчеркнул, что речь идет об исполнительной, законодательной и судебной власти.

"В этом контексте очевидно, что мы как правительство РФ должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые для этого решения. И в этих условиях, я полагаю, что было бы правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство РФ в действующем составе подало в отставку", - отметил он.

Как сообщает RT, Путин сообщил о намерении ввести должность замсекретаря Совбеза и предложить эту должность Медведеву.

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