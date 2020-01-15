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Дмитрий Медведев

Медведев заявил, что правительство РФ в полном составе уходит в отставку

© Sputnik / Екатерина Штукина
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20200115/28867340/medvedev-zayavil-chto-pravitelstvo-russia-v-polnom-sostave-ukhodit-v-otstavku.html

Было бы правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство России в действующем составе подало в отставку, сказал Медведев.

КИШИНЕВ, 15 янв - Sputnik. Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил президенту РФ Владимиру Путину, что кабмин в полном составе уходит в отставку. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодного послания президента РФ Федеральному Собранию
© Sputnik / Михаил Климентьев
Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию РФ
"Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, вы все были свидетелями послания президента РФ, Владимир Владимирович как президент обозначил не только приоритеты работы в нашей стране на ближайший год, но и обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию РФ. Эти изменения, когда они будут приняты - а по всей вероятности, это будет сделано после обсуждения, как было сказано, - они внесут существенные поправки не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти", - сказал Медведев на встрече с Путиным после послания Федеральному собранию.

Медведев подчеркнул, что речь идет об исполнительной, законодательной и судебной власти.

"В этом контексте очевидно, что мы как правительство РФ должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые для этого решения. И в этих условиях, я полагаю, что было бы правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство РФ в действующем составе подало в отставку", - отметил он.

Как сообщает RT, Путин сообщил о намерении ввести должность замсекретаря Совбеза и предложить эту должность Медведеву.

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