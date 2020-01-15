Кто может стать новым премьером России: кандидатуру рассмотрят 16 января

Все фракции проведут с кандидатом на должность главы российского правительства встречи в четверг, 16 января. В этот же день Госдума рассмотрит его назначение на пост главы правительства РФ.

КИШИНЕВ, 15 янв - Sputnik. Президент России Владимир Путин предложил пост главы правительства РФ руководителю Федеральной налоговой службы России Михаилу Мишустину. Он принял это предложение, после чего кандидатура была внесена на рассмотрение в Госдуму.

"Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

© Sputnik / Алексей Никольский Рабочая встреча президента РФ В. Путина с главой ФНС М. Мишустиным

Дмитрий Медведев в среду заявил, что правительство России уходит в отставку в полном составе. Об этом он сообщил президенту РФ Владимиру Путину после послания российского лидера Федеральному собранию.

Все фракции встретятся с Мишустиным в четверг. Также известно, что Госдума 16 января рассмотрит его назначение на пост главы правительства РФ.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон заявил Sputnik, что надеется на конструктивный диалог молдавского правительства со следующим премьером России.

Михаил Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве.

В 1998 году назначен на должность заместителя руководителя Государственной налоговой службы России.

С 1999 по 2004 годы занимал пост замминистра России по налогам и сборам.

С 2004 года по 2006 год был руководителем Федерального агентства кадастра объектов недвижимости.

В 2007-2008 годах был начальником Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.

В марте 2008 года назначен на должность президента группы компаний UFG ("ОФГ Инвест") - одной из крупнейших работающих в России компаний в сфере управления активами, прямыми инвестициями, а также паевыми инвестиционными фондами совместно с Deutsche Bank.

6 апреля 2010 года стал руководителем Федеральной налоговой службы.

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