Взгляд из Молдовы на отставку правительства России

В Молдове считают, что со сменой правительства России отношения между официальной Москвой и Кишиневом не пострадают.

КИШИНЕВ, 15 янв – Sputnik. Отставка российского кабинета министров во главе с Дмитрием Медведевым стала новостью номер один не только в самой РФ, но и за ее пределами. Что думают о произошедших в России переменах в Молдове, читайте в обзоре Sputnik.

Медведев заявил, что правительство РФ в полном составе уходит в отставку >>>

Дмитрий Медведев в среду заявил, что правительство России уходит в отставку в полном составе. Об этом он сообщил президенту РФ Владимиру Путину после послания российского лидера Федеральному собранию.

Взгляд из Кишинева на отставку правительства РФ

Отставка правительства РФ в полном составе – это событие из ряда вон выходящее, но это было необходимо для перезагрузки политической системы России, считает политолог Корнелиу Чуря.

"Такие поворотные ситуации, которые происходят раз в 6-7 лет, необходимы для того, чтобы пустить больше кислорода в политический сектор. Владимир Путин хочет придать новый динамизм политической системе, привлечь новых людей, и это может дать определенную устойчивость системе, которой он управляет", - заявил Чуря в комментарии радиостудии Sputnik Молдова.

Политолог считает, что объявленные российским лидером изменения, к примеру, придание дополнительных полномочий Госдуме или новые условия для тех, кто намерен стать президентом, будут осуществляться с большой осторожностью.

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Отставка российского правительства была непредсказуемой, но не случайной, заявил в комментарии радиостудии Sputnik Молдова политолог Виктор Жук.

"Владимир Путин выступил с посланием и открытой повесткой реформ. Российский президент счел целесообразным, чтобы в правительство пришли новые фигуры. Уверен, что новый кабинет министров будет сформирован в кратчайшие сроки. Приоритеты намечены. Возможно, что у президента есть уже и список", - сказал собеседник.

По его мнению, отношения между Молдовой и Россией не пострадают из-за отставки российского правительства, а кредит на реализацию инфраструктурных проектов в республике, о котором говорилось ранее, будет предоставлен стране.

Что заявил президент Молдовы

Глава республики Игорь Додон надеется, что у правительства страны будет конструктивный диалог со следующим премьером России.

"Диалог между президентами очень хороший. На уровне парламентов также. Что касается правительства, уверен, что также, как удалось наладить должное сотрудничество с Дмитрием Медведевым, у (главы молдавского кабмина - ред.) Иона Кику будет конструктивный диалог со следующим премьером", - заявил Додон в эксклюзивном комментарии Sputnik Молдова.

Прокомментировал президент республики и российский кредит на реализацию инфраструктурных проектов в Молдове, о котором говорилось ранее.

"Он не будет заблокирован. Переговоры по предоставлению этого кредита уже идут", - отметил Додон.

Кто он, кандидат в премьеры России?

Президент РФ Владимир Путин предложил на пост главы российского правительства руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.

"Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В четверг, 16 января, Госдума России рассмотрит назначение Мишустина на пост главы правительства РФ. До этого он проведет встречи со всеми фракциями.

Михаил Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве. В разные годы он занимал посты заместителя руководителя Государственной налоговой службы, замминистра России по налогам и сборам, руководителем Федерального агентства кадастра объектов недвижимости, начальником Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами. В марте 2008-го назначен президентом группы компаний UFG ("ОФГ Инвест") - одной из крупнейших работающих в России компаний в сфере управления активами, прямыми инвестициями, а также паевыми инвестиционными фондами совместно с Deutsche Bank. С 6 апреля 2010 года стал руководителем Федеральной налоговой службы.

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