Лавров: НАТО совершила главную ошибку в 2011 году

Сейчас соглашение о прекращении огня в Ливии соблюдается, а Москва надеется, что оно будет бессрочным, заявил на итоговой пресс-конференции и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров.

КИШИНЕВ, 17 янв - Sputnik. НАТО в 2011 году сделала главную ошибку, разбомбив Ливию, свою государственность эта страна до сих пор восстанавливает. Об этом заявил и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров на итоговой пресс-конференции, посвященной работе российского МИДа в 2019 году.

"Главная ошибка была сделана НАТО, когда они приняли решение разбомбить республику и свергнуть режим. Тогда ливийская государственности была разрушена, попытки ее восстановить продолжаются до сих пор", - отметил Лавров.

Он также добавил, что соглашение о прекращении огня в Ливии сейчас соблюдается, а Москва надеется, что оно будет бессрочным. Лавров сообщил, что 19 января он планирует принять участие в берлинской конференции, где продолжатся переговоры по Ливии.

"Главное, чтобы после берлинской конференции, если все пойдет как запланировано, ливийские стороны не повторяли своих прошлых ошибок и не начинали выдвигать дополнительные условия, обвинять друг друга. Пока отношения между ними очень напряженные, они не хотят даже в одной комнате находиться, не говоря уже о том, чтобы разговаривать или встречаться друг с другом", - добавил Лавров.

Ранее в Москве состоялись переговорам по Ливии, был составлен текст о перемирии. Итоговый документ подписали не все участники. В частности, свою подпись не поставил глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар.

Ситуация в Ливии

В 2011 году международная коалиция во главе с США и НАТО провела в Ливии операцию, результатом которой стало убийство Муамара Каддафи и свержение существовавшего более 40 лет режима

После этого в стране начался острый кризис. На востоке, в городе Тобрук, заседает избранный народом парламент. Его поддерживает ЛНА во главе с Хафтаром. На западе, в Триполи, действует сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия (ПНС), возглавляемое Файезом Сарраджем.

Двоевластие и обвал в системе безопасности привели к росту активности вооруженных повстанческих группировок и террористических организаций. Из-за отсутствия централизованной власти и единой армии Ливия превратилась в центр контрабанды, а также перевалочный пункт нелегальных мигрантов из Африки в Европу.

Четвертого апреля 2019 года Хафтар начал наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". За последние несколько месяцев погибли несколько сотен человек, тысячи ранены.