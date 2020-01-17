Премьер-министр Украины передал президенту Зеленскому заявление об отставке

Ранее в Интернете была опубликована скандальная аудиозапись. В ролике, как отмечают украинские СМИ, Гончарук называл себя "профаном в экономике".

КИШИНЕВ, 17 янв - Sputnik. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук передал президенту страны Владимиру Зеленскому заявление об увольнении. Об этом глава кабмина сам сообщил в своем аккаунте в Facebook.

"Чтобы отбросить любые сомнения в уважении и доверии к президенту, я написал заявление <...> и передал его президенту с правом внесения в парламент", — уточнил Гончарук.

Ранее в Киеве разыгралась конфликтная ситуация. В Интернете была опубликована скандальная аудиозапись. Голос, приписываемый Гончаруку, просит помочь объяснить, почему укрепляется гривна и как это скажется на бюджете страны. Себя он называет "профаном в экономике".

По словам Гончарука, он принял решение об отставке с целью "убрать любые сомнения уважения и доверия к президенту".

"В последние дни все вы стали свидетелями событий, разворачивающихся вокруг слитых в сеть файлов, смонтированных из фрагментов записей совещаний в правительстве. Их содержание искусственно создает представление, будто я и моя команда не уважаем президента, который является нашим политическим лидером. Многим группам влияния, которые стремятся получить доступ к финансовым потокам, выгодно, чтобы так выглядело. Но это не правда", - прокомментировал свою отставку Гончарук.

Алексей Гончарук возглавляет правительство Украины с 29 августа 2019 года. В 2000-е годы он занимался юридической поддержкой бизнеса. В 2015 году был советником министра экологии Украины, затем — советником министра экономического развития.