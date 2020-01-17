Почему в Варшаве не хотят праздновать 75-летие освобождения

Ровно три четверти века назад, 17 января 1945 года, советские войска вместе с солдатами Войска Польского освободили столицу Польши от немецко-фашистской оккупации.

Cегодня, 17 января, в Москве будет дан салют в честь освобождения Варшавы. Небо над российской столицей украсится яркими праздничными вспышками, напоминающими о салютах Победы. Сообщается, что будет запущено более трех тысяч фейерверков.

В Варшаве праздника не будет

А вот над Варшавой небо останется темным, и официального праздника там никакого не будет. Представители городского муниципалитета загодя, еще за неделю, заявили, что 17 января "не является датой, которая отмечается" властями польской столицы.

Отказ варшавской ратуши, да и всего польского официоза отметить годовщину освобождения от фашистов контрастирует с настроениями местных гражданских активистов. На этот день, как заявили городские власти, запланированы "два торжественных мероприятия, организуемые частными лицами, с целью отметить эту дату".

Кроме того, 17 января официальный представитель возложил венок от мэра Варшавы Рафала Тшасковского к Могиле Неизвестного Солдата. Правда, не по собственной инициативе, а по приглашению ветеранской организации "Союз солдат Войска Польского" — вместе с Красной армией польские воины с боями вошли в Варшаву, освобождая город от гитлеровцев. Сам мэр на мероприятие не прибыл.

В Москве удивлены поведением Варшавы

Отказ властей Варшавы отметить юбилей освобождения города вызвал недоуменную реакцию в Москве.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, отметила, что такими темпами в Европе антифашисты опять будут вынуждены уйти в подполье.

"Если говорить об очевидной тенденции, то я не могу понять, как можно отмечать дату начала войны и при этом практически игнорировать даты освобождения?" - написала Захарова на своей странице в Facebook.

По ее словам, это свидетельствует о продолжении политики искажения истории, сути предвоенной ситуации и причин начала войны.

Первого сентября власти Польши не пригласили представителей России на памятные мероприятия в рамках 80-й годовщины начала Второй мировой войны. При этом в мемориальных церемониях участвовали представители Германии, союзников Польши по НАТО, делегации стран Евросоюза и Восточного партнерства.

Историю искажают в угоду антироссийской конъюнктуре

Линия на "вычеркивание" подвига советских воинов из истории освобождения Европы от гитлеровских полчищ носит отчетливо антироссийский характер.

Память о миллионах героев, солдат Красной армии, павших в боях с нацизмом, бережно хранят в России, во многих странах Европы, принявших участие в битвах против коричневой чумы. И преемственность этой памяти стала мишенью в эпоху санкций и геополитической конфронтации, развернутой Западом против восточного соседа.

Идеология приравнивания Советского Союза к Третьему рейху, которая поднялась на мутной волне псевдоисторических "исследований" и заявлений маргинальных политических деятелей, к началу XXI века перекочевала в заявления официальных лиц стран ЕС, Европарламента и ПАСЕ.

Идеологемы "раздела Польши между СССР и Германией", обвинения Советского Союза в развязывании Второй мировой войны полностью игнорируют роль Запада в предвоенной политике "умиротворения агрессора". Словно и не было ни "Мюнхенского сговора", ни участия Польши в разделе Чехословакии вместе с Германией в 1938 году, ни последовательных действий западных держав, стремившихся направить удар Гитлера на Восток, против СССР.

Холодная война на "Восточном фронте"

Антироссийскую риторику, построенную на фальшивых "исторических реконструкциях", быстро переняли прозападные политики в постсоветских странах. И Республика Молдова здесь не стала исключением.

Все последнее десятилетие, когда у власти в Молдове находились прозападные правительства, взявшие курс на конфронтацию с Россией, отмечено непрерывными атаками на память молдавского народа о победе в Великой Отечественной войне.

Наступление шло на всех уровнях — от попыток властей отказаться от празднования Дня Победы 9 мая, заменив его "Днем Европы", до откровенно абсурдных нападений на мемориальные памятники-танки, установленные в городах и селах Молдовы.

Однако в последние годы ситуация в нашей стране начинает меняться к лучшему. В многотысячных Маршах Победы, которые проходят в Кишиневе каждый год 9 мая, участвует глава государства, высшие официальные лица. Десятки тысяч людей пополняют ряды шествий "Бессмертного полка", который уже стал народной традицией. А к 75-летию Великой Победы власти Молдовы готовят масштабную программу празднования.

Молдова голосовала в ООН против героизации нацизма

Знаковым моментом стало голосование Молдовы за российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма на пленарном заседании 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2019 года. Это произошло в первый раз за всю историю ежегодного принятия этой резолюции, которая ведет свое начало с 2005 года. Все прошлые годы Молдова оставалась в списках "воздержавшихся".

Присоединившись к усилиям России против попыток искажения истории, против героизации нацистских коллаборационистов, официальный Кишинев поступил в полном соответствии с настроениями большинства жителей страны. Более 400 тысяч наших соотечественников участвовали в боях Великой Отечественной, и вряд ли можно встретить в Молдове семью, которую не затронула бы война.

В Кишиневе не собираются отказываться от звания победителя и освободителя Европы — вместе с десятками народов, уничтоживших нацистского зверя в его логове.

Но, видимо, в Варшаве намерены сделать другой выбор.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK