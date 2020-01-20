Эксперт: Россия стала ключевым игроком миротворческого процесса в Ливии

В Берлине в минувшее воскресенье прошла международная мирная конференция по урегулированию ситуации в Ливии.

КИШИНЕВ, 20 янв - Sputnik. Россия стала ключевым игроком в урегулировании конфликта в Ливии. Такое мнение высказал в эфире радио Sputnik эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов. По его словам, Западные страны не смогли сделать то, что предприняла Россия.

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"После того хаоса, который привнесли туда США вместе с западной коалицией, которые де-факто ввергли страну в кровопролитие, в гражданскую войну, Россия сегодня усаживает различные политические, военные стороны этого конфликта за стол переговоров. По большому счету, Россия смогла сделать то, к чему раньше не стремился Запад и чему противодействовали США – прямым переговорам противоборствующих сторон в Ливии", - сказал Орлов.

Он подчеркнул, что Конференции по Ливии в Москве, и в Берлине показали, что Россия выступила в качестве основного инициатора миротворческого процесса.

В Берлине в минувшее воскресенье прошла международная мирная конференция по урегулированию ситуации в Ливии. В переговорах приняли участие президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон,лидеры Великобритании, Египта, Турции, глава Еврокомиссии, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и представители других международных организаций.

Стороны приняли документ, предполагающий решение гуманитарных проблем в Ливии. Кроме того, будет создан военный комитет для обеспечения устойчивого перемирия в регионе.

Конфликт в Ливии

Обострение ситуации в Ливии началось в 2011 году на фоне противостояния легитимного правительства Муаммара Каддафи и переходного национального совета, поддержку которому оказывали США и союзники Вашингтона.

Конфликт привёл к интервенции со стороны государств НАТО, за которой последовала серия военных операций, поспособствовавшая захвату почти всей территории страны оппонентами Каддафи. Сам полковник, де-факто правивший страной с 1969 года, был убит.

Вслед за этими событиями власть в Ливии стали представлять два противоборствующих центра. Одним из них является правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сарраджем, признанное мировым сообществом. Вторым — временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, на стороне которого выступают генерал Халифа Хафтар и его Ливийская национальная армия.

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