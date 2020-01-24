Инициативу Путина о саммите "пятерки" Совбеза поддержали в ООН

КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. Любые усилия по содействию переговоров стран "пятерки" Совета Безопасности всегда приветствуются.

Об этом заявил заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак, комментируя инициативу президента России Владимира Путина.

Лидер РФ, выступая 23 января на пятом Всемирном форуме памяти холокоста, предложил провести "встречу глав государств постоянных членов Совета Безопасности ООН - России, Китая, США, Франции и Великобритании".

Эту инициативу сразу же поддержал президент Франции Эмманюель Макрон.

По его словам, пять стран — основательниц ООН несут особую ответственность за безопасность перед остальным миром и поддержал идею российского коллеги.

"ООН в принципе поощряет дружеские отношения между всеми государствами-членами (организации-ред.). Поэтому, конечно, любые усилия по содействию дискуссиям между пятью постоянными членами Совета Безопасности приветствуются", - прокомментировал Фархан Хак РИА Новости инициативу Владимира Путина.

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Позже стало известно, что на предложение отреагировал также Китай.

"Китай поддерживает инициативу России провести саммит пяти постоянных членов СБ ООН" — подчеркнула официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Она также отметила, что Пекин намерен поддерживать контакты и координацию по данному вопросу.

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