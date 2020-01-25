Додон написал Зеленскому - что пожелал президент своему украинскому коллеге

КИШИНЕВ, 25 янв - Sputnik. В субботу украинский президент, а в прошлом шоумен, Владимир Зеленский отмечает свой 42-й день рождения. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил своего украинского коллегу, написав ему теплое поздравительное письмо.

"Поздравляю Президента Украины Владимира Зеленского с днем рождения и желаю крепкого здоровья, семейного благополучия и мира", - написал Додон.

Глава государства выразил убежденность в том, что молдавско-украинский диалог по всем вопросам насыщенной разносторонней повестки дня будет крепнуть и развиваться в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, традиционного для отношений между двумя странами и народами.

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