Башкан Гагаузии встретилась с главой турецкого региона Сакарья

Башкан отметила, что экономические агенты региона Сакарья могли бы воспользоваться инвестиционными преимуществами, имеющимися на территории Гагаузии.

КИШИНЕВ, 28 янв — Sputnik. Башкан Гагаузии Ирина Влах встретилась с главой турецкого региона Сакарья. Встреча состоялась в рамках рабочего визита башкана гагаузской автономии в Турцию.

В беседе с руководством региона Сакарья Ирина Влах рассказала турецкой стороне о промышленном потенциале автономии, акцентировав внимание на динамичном развитии промышленных площадок в трех городах автономии – Комрате, Чадыр-Лунге и Вулканештах.

Башкан отметила, что экономические агенты региона Сакарья могли бы воспользоваться инвестиционными преимуществами, имеющимися на территории Гагаузии.

Во вторник, 28 января по приглашению мэра гагаузская делегация посетила Торгово-промышленную палату и промышленный парк региона Сакарья.

Регион Сакарья с населением более 700 тысяч человек является одним из важных промышленных и сельскохозяйственных регионов Турецкой Республики, где возделывается табак, пшеница, сахарная свекла и другие сельскохозяйственные культуры, производится сборка тракторов и вагоноремонт.

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